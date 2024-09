"Ļaujiet man te nomirt!" - grūtībās nonācis rakstnieces Vizmas Belševicas dēls Jānis Elsbergs

Jānis, kas ikdienā dzīvoklī mitinās un “maksā par to rēķinus”, par daudzo īpašnieku klātbūtni jūtas tik sarūgtināts, ka paziņu lokā paudis savādus paziņojumus. Piemēram, skarbu vārdu birums par šo dzīvokli parādījās Jāņa Elsberga feisbuka profilā, kurā viņš ierasti dalās ar to, kas nospiež sirdi un traucē poēzijai. “Piedāvāju virsrakstu: “Klāva Elsberga dēls mēģina izēst sava tēva brāli no savas vecāsmātes Vizmas Belševicas dzīvokļa”. OK, normālam virsrakstam mazliet par garu, bet ideja skaidra.” “Tie brīži... kad vistuvākie radi līgst juristus, lai izēstu tevi no mājas, kur esi dzimis un audzis, kur glabājas tavu vecāku arhīvs, bet skatos no gaišās puses – jauna pieredze! Kaut kas dzīvē notiek pirmo reizi! Tāds maķenīt savdabīgs kaifs. Ja nu kas, V. Belševicas papīrus un Z. Elsberga vijoles meklēt Getliņos,” sekotāju uzmanību uz to, ka mantotās kultūras vērtības varētu nonākt atkritumu izgāztuvē, vērsis Elsbergs. Drīz turpat viņš taisnojās, ka tā bijusi tikai aizsargreakcija, ko viņš uzrakstījis dusmu uzplūdā: “Nu ok, izmetiet mani no mājas, aizvediet Belševicas papīrus un Elsberga vijoles uz Getliņiem un dzīvojiet zaļi!”