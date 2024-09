"Man vienmēr ir laiks. Ne pasaulei, ne jebkuram cilvēkam, bet tam, ko es gribu." Ciemos pie rakstnieces Māras Svīres

Tā ir. Kas tagad ir cilvēka labākais draugs? Telefons. Vienu dienu, stāvot trolejbusa pieturā, jutos kā ne no šīs pasaules, jo man vienīgajai rokās nebija telefona. Somiņā gan bija. Negribu mest akmeni tikai uz citiem, arī man tas vienmēr līdzi, bet patiesībā – kāpēc? Kāpēc esam kļuvuši par jebkuram jebkurā laikā pasvilpjamiem? Atskan zvans, un mēs jau skrienam. Bet tas vēl būtu mazākais – galvenais, kā telefons ar visām tajā pieejamajām opcijām iedarbojas uz cilvēka psihi, domāšanu. Par to apgāds Zvaigzne nesen izdevis divas grāmatas. Kā raksta viens autors, cilvēks vēl nav lāgā pamodies, kad jau ķer rokā telefonu un skatās, kādas ziņas pienākušas. Tā jau ir zināma verdzība. Un vēl – telefonā pieejamais neattīsta domāšanu, jo cilvēks vairs pats neizvēlas, par ko domāt, bet domā pēc pieprasījuma. Viens no šo grāmatu autoriem uz diviem mēnešiem aizbraucis uz nomaļu, klusu vietu, kur nav interneta, un telefonu atstājis mājās. Šajā laikā viņš juties kā cits cilvēks un vairs nav brīnījies – kā savulaik brīnījās – par vīrieti, kurš, sešas stundas braucot vilcienā, skatījās nevis telefonā, bet ārā pa logu. Jo tagad sapratis, ka šis cilvēks domāja savas domas. Arī pati par to esmu pārliecinājusies. Man patīk braukt ar autobusu, vilcienu, mašīnu un vienkārši skatīties pa logu. Pat labi zināms ceļš vienmēr mainās, vakarā jūs mājās atnākat pa citādu ceļu, nekā gājāt no rīta. Un arī jūs vairs neesat tas pats gājējs. Cilvēka vissvarīgākā īpašība tiešām ir spēja domāt. Te tad arī nonākam pie mana uz lapiņas uzmestā, ko sarunā noteikti gribu pateikt no sava puses, – pie vēlēšanām. Sāksim ar Ameriku.