FOTO: publicēti pirmie foto no bojāgājušā Lielbritānijas miljardiera luksusa jahtas, kas gadu nogulēja dzelmē

56 metrus garās jahtas vraks tikai aizvadītajā nedēļā tika izcelts no jūras dzelmes, un tas šobrīd atrodas sauszemē Termini Imerese ostā, kur to žāvēs pirms oficiālas ekspertīzes. Jahtas izcelšanas process ilga vairākus mēnešus un bija tehniski sarežģīts – viens no nirējiem darbu laikā gāja bojā, kā rezultātā uzcelšanas darbi uz laiku tika pārtraukti. Pēc tam nirējus nomainīja tālvadības zemūdenes, un tikai nesen tika nogriezts 72 metrus augstais masts, ļaujot ūdens virspusē izcelt jahtas korpusu.