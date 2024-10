No azartspēļu atkarības līdz muzikālai atdzimšanai - Andra Ērgļa godīgākā intervija

Tēvam darba stāžs ir vairāk nekā 30 gadu, un viņš nemāca dziedāšanu, bet gan darbmācību. Jaunlutriņu skolā viņš bija arī mans pedagogs. Tētim ir zelta rokas, tās diemžēl neesmu mantojis. Viena no manām bērnības traumām ir tāda – klasē no koka bija jāizzāģē virtuves dēlītis cūciņas formā. Strādāju no sirds, visi darbi tika nolikti rindiņā, un, lai gan mans dēlītis acīmredzami bija labāks, es saņēmu tādu pašu atzīmi kā klasesbiedrs. Droši vien lauku pagastā tā bija jārīkojas, lai kaimiņi nerunātu, ka skolotājs savam Andrītim liek labākas atzīmes nekā pārējiem. Tagad to saprotu, bet tolaik uz tēti biju drusku apvainojies. Viņš ir strādājis vairākās skolās, tagad strādā Kabilē un Vārmē, dzīvo netālu – Kuldīgas novadā. Lauku skolās situācija ir briesmīga, skolēnu skaits samazinās, aldziņa niecīga. Arī mana mamma strādāja skolā – par saimniecības pārzini. No viņas man bija vairāk bail, jo, ja gadījās neizpildīt kādu mājasdarbu, skolotāji sūdzējās mammai.