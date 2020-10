"Katrs no bērniem man ir vienlīdz mīļš," - Andris Ērglis par dzīvi starp Liepāju un Rīgu

“Man trīs bērni dzīvo Liepājā. Viens ir Rīgā. Protams, tas nav vienkārši. Tas ir diezgan grūti, jo kā zināms – diviem mazajiem bērniņiem ir knapi gada starpība,” par savu dzīvi starp Liepāju un Rīgu saka Andris Ērglis, piebilstot, ka dara visu, lai bērniem veltītu kvalitatīvu un nedalītu uzmanību. “Es tiešām ar visiem bērniem tiekos, cik vien bieži tas ir iespējams. Nav tā, ka es aizbraucu kā ekskursants uz Liepāju, iedodu dāvanas un čau,” tā mūziķis.

Nav noslēpums, ka dzīvē gadās visādi un nereti ir sastopamas situācijas, kad vīrietis, šķiroties no sievietes, šķiras arī no bērniem. Taču tas noteikti nav Andra gadījums. “Kad viņas satiekas” studijā mūziķis sirsnīgi sacīja, ka atvases viņam ir ļoti svarīgas un no bērniem viņš negrasās šķirties. “Katrs no bērniem man ir vienlīdz mīļš. Tā ir mana miesa un asinis,” saka Andris Ērglis, piebilstot, ka cenšas mudināt, lai arī bērni uzturētu attiecības savā starpā. “Mani divi Liepājas bērni ir tikušies ar Rīgas bērnu. Taču es nekad nevienā brīdī bērniem neesmu uzspiedis šo tikšanos.”

Savukārt uz Sandas Dejus komentāru, ka noteikti ir jābūt labām attiecībām arī vecāku starpā, lai bērniem nerastos nepareiza ilūzija par šo ģimenes modeli, Andris sacīja: “Es vienmēr esmu teicis, ka maniem bērniem mammas ir tās labākās.”