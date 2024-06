Noklausies - jaunu dziesmu klajā laiž Andris Ērglis un Helvijs Stengrēvics

“Pāršķirstot leģendāro dzejnieka Jāņa Baltausa dzejoļu krājumu “Ar miglu tev zīmēju naktskreklu”, “uzdūros” vēl dažiem, manuprāt, “mūzikā neietērptiem” viņa dzejoļiem. Viens no tādiem - “Aizver dienu” - sarakstīts tālajā 1988. gadā. Dzejolis ļoti romantisks, tāpēc man radās ideja šo dziesmu no sirds dāvāt savai sievai Lainei viņas apaļajā jubilejā! Nākamais jautājums bija, kuram no latviešu dziedātājiem šī dziesma varētu vislabāk piestāvēt, un izvēle krita uz Andri Ērgli! Prieks, ka Andris atsaucās šim projektam un kopā dziesmu tā arī ierakstījām. Gribu pateikt arī lielu paldies ģitāristam Armandam Alksnim, kurš arī piedalījās šajā projektā," tā par mūziķu kopdarbu saka komponists Helvijs Stengrēvics.