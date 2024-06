Iepirkšanās kaifs - kā zināt, ka tu tuvojies sarkanajai līnijai? Aina Poiša: "Tā mēs barojam savu seksualitātes vajadzību"

Bet kad īsti rodas iepirkšanās kaifs? “Kaifu meklē atkarība. Adrenalīns rodas no azarta, kad tev acis spīd, jūti iekšēju drudzi, ieejot lietu pasaulē, kas asociējas ar skaistumu, pārmaiņām, sevis apbalvošanu. Mēs taču esam labi pazīstamas ar emocionālām konfektēm, ko sev nopērkam, ja ir slikts garastāvoklis. Atnesam mājās un secinām, ka prieks bija īss, jo prāts jautā – vai tev to vajadzēja? Bet piedzīvotais kaifs tomēr ir bijis, un tobrīd tu juties tā, it kā staigātu metru virs zemes.” Kas var palīdzēt? Aina Poiša iesaka doties iepirkties kopā ar labu draudzeni, jo jūs viena otru varat apturēt, ja kāda pārāk aizraujas. Bet, ja iepirkšanās jau sasniegusi atkarības līmeni un nevari sevi apturēt, tad gan jāmeklē speciālista palīdzība.