Labdarības namiņš pie "Laimas" pulksteņa
Jau 14 reizi pie "Laimas" pulksteņa savas durvis apmeklētājiem vēris “Laimas” Labdarības namiņš. Organizatori aicina Latvijas iedzīvotājus piedalīties sirsnīgajā labdarības iniciatīvā, lai ...
“Sapņoju par ceļojumu uz Parīzi sešiem cilvēkiem”: latvieši nespēj izpildīt bērnu vēlmes no Labdarības namiņa
Jau daudzus gadus Rīgā pirms Ziemassvētkiem notiek labdarības akcija, kurā ikviens var piepildīt kāda konkrēta bērna sapni. Taču cilvēki atzīmē, ka bērnu vēlmes ar katru gadu kļūst arvien specifiskākas un dārgākas.
Kartītēs katrs bērns ir aprakstījis savu sapni un apmeklētājiem ir iespēja šo dāvanu sarūpēt. Kartītes iekļauj visdažādākās bērnu vēlmes – sākot no praktiskām, piemēram, ziemas zābaki vai sega un beidzot ar lietām, kas patiesi var iedvesmot bērnu turpināt ticēt saviem talantiem un nākotnes iecerēm, tomēr, pēc dažu rīdzinieku domām, iepriecināt citu bērnus kļūst arvien grūtāk.
Ja domājat, ka labdarībai pietiks ar 50 vai pat 100 eiro, var nākties nepatīkami pārsteigties. Daudzu bērnu vēlmes kartītēs bieži vien “velk” uz krietni lielākām summām. Daudzi sapņo par velosipēdiem, skrejriteņiem, skūteriem un pat kvadricikliem, citi lūdz spēļu konsoli, datoru, planšeti vai telefonu, turklāt nereti precizē — vajag konkrēti iPhone 16 Pro Max (veikalos maksā vairāk nekā 1000 eiro).
Protams, daļai bērnu joprojām nepieciešamas rotaļlietas, apģērbs, mēbeles, piemēram, gulta, taču vienā no kartītēm bērns, piemēram, norādījis, ka sapņo par sešām biļetēm uz Parīzi un naudu viesnīcai.
Sociālajos tīklos cilvēki jau apspriež šo tendenci:
“Pārdomas par Laimas Namiņu. Ziemassvētkos mēs piedalāmies kādā no akcijām — agrāk tas bija Laimas Namiņš, pēdējos gados “Eņģeļu pasts”. Šogad Augustam ļāva izvēlēties — Laimas Namiņš vai Eņģeļu pasts, un viņš izvēlējās Laimas Namiņu. Vakar atvēru kartītes un a*. Nē, es nesaku, ka jāprasa tikai “Barbie” utt. Bet, kad aplūkoju kartītes, apjuku — konkrēti planšetdatoru modeļi (1500 eiro), daudz velosipēdu, telefonu utt. Biju ieplānojusi 70–100 eiro, bet nevienu no šīm vēlmēm mēs nespējam piepildīt.”
“Sakiet, ko gribat, bet tas nav normāli. Bērniem ir jāiemāca pieticība un jāskaidro, kā tiek pelnīta nauda. Citādi viņi izaug izlutināti un no realitātes atrauti cilvēki, kuri domā, ka pasaule viņiem ir parādā.”
“Piedalos katru gadu un redzu, ka ar katru gadu vēlmes kļūst arvien grandiozākas. Protams, bērnus nevar nosodīt, bet dažas vēlmes ir pilnīgi kosmiskas.”
“Vai bērni no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm nedrīkst gribēt velosipēdu vai planšeti? Tur ir arī bērni, kuri vēlas ziemas zābakus. Labklājīgās ģimenēs šīs lietas ir norma… Noteikti atradīsies arī turīgāki cilvēki, kas spēs piepildīt šīs “nenormālās” bērnu “prasības”.”
“Pirms pāris gadiem arī es mazliet apjuku. Saprotu, ka bērni sapņo, bet manai meitai (5 gadi) ir ļoti pieticīgas vēlmes — grāmatas, krāsas, kāda mīkstā rotaļlieta. Un viņai nav ne telefona, ne planšetes.”
“Labi, saprotu, ka vecāki bērni var sapņot par lielākām lietām, bet kartītēs ir, piemēram, divgadīgs bērns, kas vēlas kombinezonu konkrētā (dārgā) zīmola. Vai tiešām tik mazs bērns jau zina zīmolus?”
“Jā, pāris dienas atpakaļ skatījos online, un nē — velosipēdus, planšetes un datorus es diemžēl nevarēšu atļauties. Izvēlēšos pieticīgāku dāvanu. Sapņot var un vajag, bet jāsaprot, ka šādā gadījumā sapnis, diemžēl, netiks piepildīts… Iespējams, to vajadzētu izskaidrot vecākiem vai sociālajam darbiniekam. No otras puses, ir nežēlīgi atņemt bērnam sapni, piemērojot pieaugušo racionalitāti.”
“Piedalos katru gadu. Arī šogad abās akcijās. Mana pozīcija ir šāda: bērns var lūgt, ko vēlas. Bet es izvēlēšos to bērnu, kura vēlmi spēju piepildīt. Un, visticamāk, tie, kuri prasa dārgas lietas, paliks bez dāvanām, jo maz cilvēku spēs ko tādu uzdāvināt. Manas dāvanas jau ir ceļā, ceru, ka visi būs priecīgi.”
“Laimas” Labdarības namiņš darbosies visu Ziemassvētku gaidīšanas laiku – no 20. novembra līdz 19. decembrim. Ar bērnu sapņiem viņu pašu sagatavotu Ziemassvētku kartīšu veidā ikviens ir aicināts iepazīties klātienē “Laimas” Labdarības namiņā Rīgā, no otrdienas līdz piektdienai no plkst.12:00 līdz 20:00; sestdien, svētdien no plkst. 10.00 līdz 18.00. Tāpat ikviens kartītes var apskatīt un izvēlēties tiešsaistē www.laimasnamins.lv.