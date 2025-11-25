Ādolfs Hitlers atkal piedalīsies vēlēšanās. Šoreiz plāni krietni pieticīgāki par pasaules iekarošanu
Rīt politiskajā arēnā atgriezīsies Ādolfs Hitlers un atkal izcīnīs pārliecinošu uzvaru. Nē, nacistiskās Vācijas fīrers nav mistiskā veidā augšāmcēlies, vienkārši Āfrikas dienvidu valstī Namībijā 26. novembrī notiks pašvaldību vēlēšanas, un, kā liecina prognozes, uz piekto pilnvaru laiku savā reģionā tiks ievēlēts vietējais politiķis Ādolfs Hitlers, pilnajā vārdš Ādolfs Hitlers Uunona.
Kaut gan Ādolfs Hitlers pie varas Ompundžas apgabalā ir jau kopš 2004. gadā, viņš plašāku ievērību izpelnījās 2020. gada vēlēšanās, kad pārliecinoši uzvarēja vēlēšanās, iegūstot gandrīz 85 procentus balsu.
“Mans tēvs mani nosauca šī cilvēka vārdā. Iespējams, viņš nemaz nesaprata, par ko Ādolfs Hitlers patiesībā cīnījās,” Hitlers sacīja Vācijas izdevumam “Bild”. “Bērnībā tas man šķita pilnīgi normāls vārds. Tikai kā pusaudzis es sapratu, ka šis cilvēks vēlējās iekarot visu pasauli.”
Pretēji savam vācu vārdabrālim, šis Ādolfs Hitlers uzsver, ka viņam nav nekādu plānu par pasaules iekarošanu, tomēr mainīt savu vārdu, kas pasaulei saistas ar asiņaino tirānu un kara noziedznieku, viņš nedomā, jo to darīt būtu par vēlu, tā kā šis vārds jau ir visos viņa oficiālajos dokumentos. Kandidātu sarakstā, kas drukāts valdības oficiālajā izdevumā, viņa vārds tika saīsināts kā “Ādolfs H”, taču oficiālajā rezultātu vietnē tas parādās pilnībā, vēsta "Daily Mail".
Namībija no 1884. līdz 1915. gadam bija Vācijas kolonija ar nosaukumu Vācu Dienvidrietumu Āfrika, tur joprojām dzīvo neliela vācu valodā runājoša kopiena un katru gadu to apmeklē apmēram 120 000 Vācijas tūristu.
Kamēr Vācija jau 75 gadus cenšas izpirkt savus Otrā pasaules kara un genocīda noziegumus, kas tika pastrādāti Hitlera režīma laikā, tās koloniālā režīma noziegumus Namībijā apspriež daudz retāk, kaut gan pēdējo gadu laikā aizvien aktīvāk izskan prasības pēc reparācijām. Viens no asiņainākajiem ķeizariskās Vācijas noziegumiem toreizējā kolonijā bija apmēram 65 000 herero un 10 000 nama cilšu locekļu noslepkavošana, lai apspiestu sacelšanos laikposmā no 1904. līdz 1908. gadam. Turklārt tūkstošiem herero pārstāvji tika izdzīti uz tuksnesi, kur bija nolemti nāvei, bet daļu ieslodzīja koncentrācijas nometnēs.
Vācija oficiāli atvainojās tikai 2004. gadā, bet 2015. gadā notikušo atzina par pielīdzināmu genocīdam. 2021. gadā Vācija paziņoja, ka samaksās Namībijai 1,1 miljardu eiro.
Vācu kopiena Namībijā laiku pa laikam tikusi saistīta ar neonacisma izpausmēm, tostarp Hitlera simtās dzimšanas dienas svinēšanu 1989. gadā. Savukārt 2005. gadā vācu valodā iznākošs nedēļraksts “Plus” publicēja reklāmu, kurā pausts “prieks un gandarījums” par slavenā nacistu mednieka un holokaustu pārcietušā Simona Vīzentāla nāvi. Vācijas vēstnieks Namībijā pieprasīja, lai laikraksts atvainojas, kas tika izdarīts.