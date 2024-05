Taču ar to mūsu “jautrība” nebeidzās. Mēnesi vēlāk sunene sāka klibot un nevarēja pakustināt pakaļkājas. Zvanījām saimniecei, jautājot, ko darīt, taču viņa tikai attrauca, ka tā ar suneni reizēm notiekot un mums nevajagot par to satraukties. Kā, lūdzu?! Laiku pa laikam viņa mēdza arī čurāt asinis un palīst zem dīvāna tālākajā kaktā. Bail pat atcerēties, cik reižu es tā no rīta devos dienas gaitās, domājot, vai man vakarpusē nebūs no dīvānapakšas jāvelk ārā beigts sunītis. Taču laikam jau saimniecei bija taisnība, jo ik pēc pāris dienām sunene atjēdzās un atkal bija žiperīga.