Lopiņi kravas automašīnā pavada 16 stundas uz "slidotavas" Kurzemē: atbildīgie dienesti noplāta rokas
Tuvojoties ziemai, naktī ceļi daudzviet Latvijā apledo, radot potenciāli bīstamus apstākļus. Nepatīkamā situācijā pirmdienas vakarā nokļuva Agris Seilis, kurš kravas automašīnā pārvadāja liellopus un iestrēga uz Embūtes-Skrundas posma apledojušā ceļa.
Viņš Latvijas Televīzijai pavēstīja, ka uz slidenā ceļa nevarēja vairs pabraukt ne uz priekšu, ne atpakaļ, un 16 izmisuma pilnas stundas ar visiem lopiņiem nācās stāvēt uz ceļa.
Tā kā vietējiem nebija tehnikas, lai palīdzētu nelaimē nokļuvušajam automašīnas šoferim, nācās zvanīt uz dažādiem atbildīgajiem dienestiem. "Latvijas valsts ceļu" dispečere pavēstīja, ka ceļš jau bija apsekots, darbi sāksies nākamajā dienā, un ieteica saukt evakuatoru. Uzrunātie privātie evakuatori izlīdzēt atteicās, jo ārā ir tumšs un apledojis. Arī glābšanas dienests nevarēja palīdzēt, jo automašīna neesot iebraukusi grāvī vai sasista.
Vēlāk atbrauca glābēji no Skrundas, kas palīdzēja nelaimē nokļuvušajai automašīnai uzbraukt kalnā, tomēr tālāko ceļu nācās atlikt līdz rītam sakarā ar apledojumu vēl vairāku kilometru garumā. No rīta atbrauca greideris, un pēc 16 stundu mokām automašīna ar liellopiem beidzot varēja turpināt ceļu.