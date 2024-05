Kā cīnīties ar trauksmainām domām? Psihiatre iesaka četrus lieliskus paņēmienus, kas var palīdzēt

4. Domāšanas veids. Mēģini objektīvi paskatīties uz domu, kas tevi vajā. To var palīdzēt izdarīt trauksmainās domas uzlikšana uz papīra – pieraksti situācijas plusus un mīnusus; ja šaubies par to, kādu lēmumu pieņemt, uzraksti visus iespējamos variantus un katram blakus plusus un mīnusus. Ir vērts lietišķi paskatīties uz to, kas ir vissliktākais šobrīd un tuvākajā nākotnē. Ja šķiet, ka notiekošais ir katastrofa, uzdod sev šokējošu jautājumu – vai salīdzinājumā ar nāvi notiekošais tiešām ir neglābjams? Mūsu dzīvē notiek dažādas katastrofas – privātas, ekonomiskas, politiskas –, bet nāve ir indikators, kas ļauj to visu ieraudzīt salīdzinājumā. Vēl ir vērts sev pajautāt – vai tiešām tas ir tik dramatiski, ka es to atcerēšos pēc viena, pieciem vai desmit gadiem? Ja tiešām situācija ir tik dramatiska, centies atcerēties, vai tavā dzīvē ir bijis kaut kas tikpat šausmīgs kā šobrīd notiekošais. Katram no mums ir bijušas krīzes, tāpēc var noderēt tas, kā iepriekš pielāgojies un risināji nepatīkamu situāciju, jo trauksmainai domāšanai raksturīga globalizēšana – problēma pastāv, bet, jo vairāk cilvēks domā par problēmu, neredzot risinājumu, jo lielāka kļūst trauksme un domas dramatiskākas.