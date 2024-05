Kāpēc piedot ir tik grūti - un kādi ir ieguvumi, ja nenēsājam sevī aizvainojumu

Lai piedotu, jāpieņem apzināts lēmums atbrīvoties no aizvainojuma un dusmām un jāveic vairākas darbības, kas ļauj šo piedošanu īstenot. Hārvarda Universitātes T.H. Čana Sabiedrības veselības skolas speciālisti (un ne tikai viņi, arī citi) iesaka piemērot REACH metodi. Tas ir saīsinājums no vārdiem Recall, Emphasize, Altruistic gift, Commit un Hold (latviski to varētu tulkot kā “Atsaukt atmiņā”, “Pievērst uzmanību”, “Būt nesavtīgam”, “Apņemties” un “Palikt pie savas izvēles”). Tātad pirmām kārtām notikumu iesaka atcerēties, un nevis tādēļ, lai sāktu sevi žēlot vai nosodītu pāridarītāju, bet gan lai varētu labāk saprast, kas īsti notika. Nākamajā solī – uzmanības pievēršanā – jāmēģina izprast pāridarītāja viedokli. Sliktais nav jāattaisno, taču var censties saprast, kas otru pamudinājis attiecīgi rīkoties, un tas ļauj situāciju uzlūkot mierīgāk. Tālāk jādodas pie saviem trūkumiem un jāatsauc atmiņā, kad paši esam nodarījuši kādam pāri un saņēmuši par to piedošanu. Tas palīdz apzināties, ka piedošana ir nesavtīga dāvana, ko var sniegt otram, neprasot neko par to pretim. Tad seko apņemšanās, kad ir jāapņemas piedot. Psihologi nereti iesaka to fiksēt rakstveidā, bet nenosūtīt adresātam, vai pārrunāt ar kādu, kam uzticamies. Visbeidzot ir saglabāšanas posms, kad sev jāatgādina, ka esam piedevuši. Sliktās izjūtas pēc šā visa īstenošanas nepazūd kā uz burvju mājiena, taču, ja to atkārto vairākkārt, tās var kļūt arvien mazāk izteiktas, līdz varam secināt, ka savam pāridarītājam vairs nevēlam sliktu. Izcils sasniegums, ja, gluži otrādi, bez jebkādas indes devas vēlam labu – tad piedošana ir notikusi.