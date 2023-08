Dusmās uzrakstīji atlūgumu un aizcirti durvis - kāpēc ieteicams atvainoties bijušajiem kolēģiem

Ja jums šķiet, ka no savas puses netikāt grēkojies, uztveriet tomēr esošo situāciju kā jaunu pieredzi un mācību, iesaka vietne Fortune.com. Mēdz gadīties, ka atvainošanās ir pilnas ar frāzēm, kurās cilvēks patiesībā nenorāda nožēlu, vai kurās cilvēks signalizē, ka neatzīst savas kļūdas, piemēram: ”Atvainojos, ja manis teiktais kādu ir aizvainojis” vai arī “Atvainojos visiem, kurus iespējams esmu aizvainojis.” Šādi izteikumi patiesībā noveļ atbildību no tā, kurš šķietami atvainojas, meklējot tos, kuri “iespējams” ir apvainojušies. Šādām atvainošanās runām cilvēki iekšēji nenotic, ka cilvēks, kurš kļūdījies, patiesi to nožēlo.

Ja vēlaties atkal strādāt jūsu iemīļotajā uzņēmumā, ir ieteicams no šādiem izteikumiem atturēties un izteikt savu atvainošanos no sirds. No sirds izteikta atvainošanās ietver septiņus elementus, kurus apstiprina arī kāds Ohaio universitātes pētījums, kurā atklāts, ka atbildības uzņemšanās, iegūstot kāda piedošanu, ir galvenā panākumu atslēga.

Tātad, kādi ir galvenie vadības un personālatlases speciālistu ieteikumi? Uzņemieties atbildību

Atzīstiet, ka esat kļūdījies un nemeklējiet citus vainīgos vai kādus nepareizus zvaigžņu stāvokļus. Piemēram, atzīstiet, ka jums nevajadzēja rakstīt kādam tik aizvainojošu e-pastu.

Paskaidrojiet, kādēļ tas, ko nodarījāt, bija nepareizi

Norādot, kas tieši jūsu e-pasta vēstulē bija nelaipni vai neprofesionāli ļaus jums citus pārliecināt, ka saprotat un augstu vērtējat viņu viedokli.

Izlaidiet atrunas

Šis padoms būtībā ir pirmā punkta atkārtojums, kas vēlreiz apliecina, cik svarīgi ir nemeklēt vainu mīkstinošus apstākļus. Der atcerēties, ka sāpinātiem cilvēkiem jūsu atrunas ir vienaldzīgas.

Vēlreiz uzsveriet, ka jums patiešām ir žēl par nodarīto

Lai gan dažreiz ir sarežģīti norīt savu lepnuma krupi, lai iegūtu darbu savā iepriekšējā uzņēmumā, paturiet prātā, ka pēc atvainošanās no jūsu pleciem novelsies liels smagums. Jo kuram gan patīk justies vainīgam, pat ja viņš nav vēlējies nevienam nodarīt pāri.

Apsoliet, ka esat guvis mācību un tas nekad neatkārtosies

Ir svarīgi ir skaidri pateikt, ka šādu kļūdu jūs vairs nekad nepieļausiet, lai kurā uzņēmumā jūs turpinātu savas karjeras gaitas, t.i., ir svarīgi saprast gan pašam, gan cilvēkiem kuriem atvainojaties, ka nedarāt to vakances dēļ, bet tādēļ, ka vēlaties mācīties no savas pieredzes un savas kļūdas neatkārtot.

Ierosiniet, kā jūs varētu vērst notikušo par labu

Ja spējat iedomāties, kā jūs varētu likt aizvainotajiem cilvēkiem justies labāk, pastāstiet viņiem to. Šajā gadījumā varat lūgt otru iespēju pierādīt sevi kā cilvēcīgu un profesionālu kolēģi.

Ieviesiet 6.soli praksē. Turiet doto solījumu un nonāciet no vārdiem līdz darbiem

Ir novērots, ka ievērojot šos septiņus soļus, cilvēki tiešām pieņem atvainošanos un ciena jūs vēl vairāk kā iepriekš. Ja jums starpgadījumā iesaistīti vairāki cilvēki, svarīgi ir atvainoties katram no bijušajiem kolēģiem atsevišķi (personīgi). Labā ziņa ir tā, ka dubults neplīst- par šādu individuālu atvainošanos jūsu atvainošanos uzskatīs par patiesu.