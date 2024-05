Kas patiesībā traucē skolēniem sasniegt labākus rezultātus matemātikā? Skolotājas viedoklis

Pērn gandrīz 9% vidusskolēnu izkrita matemātikas eksāmenā, un nozares ministrija uzsver, ka jādomā par to, kā turpmāk kāpināt to skolēnu skaitu, kuri izvēlas kārtot matemātikas eksāmenu augstākā līmenī, jo, iespējams, atsevišķus skolēnus atturējušas bažas par sniegumu. Skolēnu interesi ne tikai par eksāmenu, bet par priekšmetu kopumā nereti kavē dažādi mīti un aizspriedumi par matemātiku. Daudzi uzskata, ka matemātika ir garlaicīga un tajā ir tikai formulas, taču tā nebūt nav. Ja matemātika būtu garlaicīga, es neveltītu tai 35 savas dzīves gadus. Tas ir mācību priekšmets, ko skolēni apgūst no pirmsskolas līdz 12. klasei, bet cilvēce kopumā to pēta jau no 13. gadsimta, tāpēc zināšanu apjoms ir milzīgs. Tā ir bagāta ne tikai ar formulām, bet arī dažādām teorēmām un ikdienas dzīvē noderīgām lietām. Taču, kāpēc matemātika aizvien ir klupšanas akmens tik daudziem skolēniem?