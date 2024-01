Ilze Kupča dienā izcep pat 30 kūku: "Saldi dzīvot neaizliegsi!"

Jau no 18. decembra katru otrdienu pulksten 20.25 Ilzi var sastapt kanāla ReTV raidījumā Svētku kūka.

Ilze stāsta, ka viņai vienmēr paticis dalīties ne tikai ar kūku receptēm, bet arī ar dažādiem to gatavošanas knifiņiem, tāpēc viņa labprāt vada meistarklases. Dalībniecēm viņa vienmēr piekodina: ja kaut kas pēc tam mājās nesanāk, lai zvana vai raksta – palīdzēšot. Dažkārt saucienu pēc palīdzības viņa saņem pat naktī un vienmēr cenšas atbildēt, jo, ja jau cilvēks tieši tajā brīdī cep kūku, tad situācija jāglābj nekavējoties, nevis pēc trīs dienām.

Arī raidījums Svētku kūka ir meistarklase, bet ar pievienoto vērtību, jo katra kūka nonāk pie īpašiem cilvēkiem kā pateicība par viņu labajiem darbiem. Sākot cept, Ilze nemaz nezina, kuram kūka tiks, un visu gatavošanas laiku atbild uz uzvedinošiem jautājumiem, cenšoties noskaidrot, kam raidījuma beigās gardumu nogādās, turklāt viņa to dara kopā ar kādu Latvijā zināmu cilvēku. “Saldi dzīvot neaizliegsi! Kaut arī ikdienā cepu daudz kūku un daudz strādāju, es nekad neizmirstu pateikt paldies. Man tas šķiet ļoti svarīgi,” smaidot saka Ilze.

Kūku cepējas arsenālā ir ļoti daudz recepšu, arī īsta lauku torte, ko viņa cep pēc savas vecmāmiņas receptes. Daudzi, kas to pagaršojuši, apgalvo, ka Ilze atsaukusi atmiņā viņu bērnību. Ilze neslēpj, ka arī viņai reizēm piezogas nogurums, bet tas nav smags, drīzāk patīkams – kā pēc labi padarīta darba. “Ja tādos brīžos saņemu pateicības vārdus par to, ka manis ceptā kūka bija ļoti garšīga, viss nogurums aizmirstas un paliek tikai gandarījums. Tāpēc zinu, cik svarīgi ir pateikt paldies!” Tieši tāds arī ir viens no raidījuma Svētku kūka vēstījumiem.

Noskaties un izmēģini pagatavot kūkas pēc Ilzes Kupčas receptēm - klasisko lauku torti ar vārīto krēmu, medus kūku vai sevišķi gaisīgo un trauslo Napoleona kūku.