Sievišķās atkarības un sapņi, kuri piepildās. Unas Ulmes dienasgrāmata TV šovā "Sapņu ķērājas". 4. sērija

Dienasgrāmatas iepriekšējās sērijās Una rakstīja par savu lielāko ienaidnieku - bailēm, analizēja, kā dzīve mūs izmaina, ja pašas nevēlamies mainīties, kā arī pievērsās katras sievietes neizbēgamajām pārdomām, kā pieņemt, ka tev vairs nav 30 un arī ne 40 gadu.

Foto: ekrānuzņēmums no šova "Sapņu ķērājas" filmēšanas

Šova filmēšana rit pilnā sparā, un tas man izvērsies par nopietnu pārbaudījumu. Pēdējā laikā centos pārkārtot dienas režīmu – agrāk gāju gulēt un agrāk cēlos, bet tagad viss sagriezies virpulī. Tikai tagad es beidzot saprotu, cik būtiska ir režīma ietekme uz pašsajūtu un ārējo izskatu. Kad trauksmaina ikdiena, stress un slikts miegs ir ikdiena, tu pat nezini, ka var būt citādi.

Bet, kad to sajūtu noķer, tad laist vaļā negribi. Tā kļūst pat sava veida pozitīvo atkarību, kas sasaucas ar mūsu šīs sērijas tēmu, kuru ierosināja Grēta. Viņa ir no tām, kurām visu laiku vajag atrasties smailes augšgalā, just dzīves dinamiku, notikumu maiņu un atkal un atkal iemīlēties šajos jaunajos izaicinājumos. Jā, Grētā ir milzīgs potenciāls un viņa ir viens no tiem cilvēkiem, kurš to apzinās, tāpēc nešķiež savu enerģiju veltīgi, bet koncentrē to uz konkrētu mērķu sasniegšanu. Tāpēc viņai izdodas viss, kam pieķeras, jo Grēta to dara ar tādu entuziasmu, dzirksti un optimismu, ka savādāk nemaz nevar būt!

Foto: ekrānuzņēmums no šova "Sapņu ķērājas" filmēšanas

Lai noskaidrotu ko par sievišķām atkarībām, tostarp iepirkšanos domā speciālists, studijā esam aicinājuši psihoterapeitu Viesturu Rudzīti. Viņš pie savām pārliecībām turas stingri un atkal jau propagandē, ka sievietes spēj rast piepildījumu tikai caur bērniem. Esmu pazīstama ar šo Viestura teoriju un savā ziņā piekrītu, ka uz to pusotru gadu, kamēr bērniņš ir maziņš, tas piepildījums pastāv, bet - ko tālāk? Bērni, vīrietis, kurš vakaros nes mājās "mamutu" un sekss, pēc Viestura domām, ir tie mūsu piepildījuma pamatpostulāti, taču tas noteikti nav stāsts par mani.

19 Foto Kā šova "Sapņu ķērājas" dalībnieces trenējās gaisa akrobātikā cirkā +15 Skatīties vairāk

Esmu pārliecināta, ka sievietei ir jārealizējas ne tikai kā sievietei, bet arī kā personībai. Katrai šis pašizaugsmes ceļš ir citāds, un te būtiskākais ir saglabāt balansu, lai nenotiktu pretējais, kad par vienīgo piepildījumu kļūst karjera. Rudzītis uzskata, ka sievietei nav jālaužas vīrieša pasaulē. Tam es piekrītu, jo mans karjeras skrējiens beidzās ar hormonālo disbalansu, kad nācās savu sievišķību meklēt no jauna. Beigu beigās Viesturs mūs nomierina – vienu gan mēs, kā sievietes - Dievietes drīkstam darīt, sevi iepriecināt. Tāpēc mūsu sievišķās atkarības nav nekas nosodāms, par ko Grētai ir milzīgs prieks!

Foto: ekrānuzņēmums no šova "Sapņu ķērājas" filmēšanas

Mūsu nākamā viešņa, aktrise Anta Aizupe, kura ir dvīnīšu mamma, ar savu piemēru apgāž Viestura teoriju. Viņa atzīst, ka meitiņu nākšana pasaulē esot izsitusi pamatus zem kājām un bija jāmācās atkal būt pašai. Mūsu sarunā iesaistās Viesturs, kurš piebilst, ka sievietei sava labākā daļa jādabū atpakaļ tad, kad bērns sāk staigāt, un šeit liela nozīme esot vīrieša atbalstam. Antas gadījumā arī tas nebija iespējams, jo viņa izšķīrās, kad meitas vēl bija mazas. Toties tagad viņai ļoti būtisks ir laiks sev, ko viņa izbauda tad, kad meitiņas ir pie tēva.

Kas gan būtu mūsu raidījums bez sapņu ķeršanas. Šajā reizē īstenojam Lienes sapni, kura izaicina sevi staigāt pa karstām oglēm, bet ar Ievu mēs visas dodamies apgūt burvju trikus. Tas bija viens varen jautrs piedzīvojums! Sajutāmies kā bērnībā, kad iemācījāmies kādu triku un sajūsmināti to izrādījām visiem, kas to vēlējās un nevēlējās skatīties.

Foto: ekrānuzņēmums no šova "Sapņu ķērājas" filmēšanas

Rādot trikus, smējāmies kā kutinātas, un tad vēl sekoja piedzīvojums ar pelēm! Tā tik bija kliegšana - Liene gandrīz vai uzlēca uz galda, cik ļoti viņai bija no tām bail! Šis ir ļoti interesants fenomens, būs jāpapēta, kāpēc mēs tik ļoti baidāmies no šiem mazajiem, nevainīgajiem radījumiem. Visa šī jautrība beidzās ar to, ka Ievas smieklu lēkme pārtapa asarās un izvērtās kā terapija, kad iznāca ārā tas, kas bija sakrājies iekšā. Un man, vērojot Ievu, šķiet, ka tur gruzd ļoti daudz kas. Bet viņa, tāpat kā lielākā daļa no mums, turas kā varone un cenšas to visu kontrolēt. Jautājums – cik ilgi viņai tas izdosies. Jo arī staigāt ar kailām kājām pa oglēm ir iespējams, ko pierādīja Liene ar Grētu. Tomēr vienā brīdī pēdas var sākt svilt.

Foto: ekrānuzņēmums no šova "Sapņu ķērājas" filmēšanas

Smieklu terapija turpinās studijā, kur mūsu uzjautrina atraktīvais brazīlietis Felipe Gabriels. Par ko tik mēs ar viņu nerunājām, par seksu pirmajā randiņā, par latviešu vīriešiem, kas ir zem sievas tupeles, par sānsoļiem, iepirkšanos, dāvanām un par viņa latviešu draudzeni.

Foto: ekrānuzņēmums no šova "Sapņu ķērājas" filmēšanas

Šis raidījums man sniedza atziņu, ka maģiskas lietas notiek un sapņi piepildās, ja tajos ieguldām enerģiju. Galvenais ir zināt, ko un kāpēc vēlamies. Un tad, posmiņu pa posmiņam saliksies kopā viens maziņš dzīves puzles gabaliņš, kas aizvedīs pie nākamā izaicinājuma. Un tādā veidā nekad nekļūs garlaicīgi un nezudīs dzīves garša!

