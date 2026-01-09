Dzīvot tā, lai dzīve nepaietu garām. Jaunajā "Pastaigā" - saruna ar Ināru Slucku
“Pastaigas” janvāra numura tēma ir skaistums. Tapis gadskārtējais “Pastaigas” labākās kosmētikas tops, lielajā intervijā režisore Ināra Slucka, par scenogrāfiju sarunājamies ar Germanu Ermiču un pētām modes nākotnes arhitektus.
“Režisore Ināra Slucka prot sagādāt pārsteigumus, un viens no tiem ir liels. Sieviete, ko es – tāpat kā daudzi citi – uzskatu par vēsu, atturīgu, snobisku un pat nepieejamu, izrādās viens no komunikācijā patīkamākajiem cilvēkiem, ko esmu intervējusi. Tā labvēlība pret sarunu un vispār dzīvi ir gluži vai taustāmi silta. Tas padara mūsu tikšanos par tādu kā brīnumu. Tik tiešām,” saka intervijas autore Ieva Broka.
Neliels fragments no intervijas.
Jaušās nejaušības
Teicāt, ka nepatīk sniegt intervijas, jo jautājumi jau bieži vieni un tie paši, bet izdomāt jaunas atbildes katru reizi grūti. Kurš jautājums jums uzdots visbiežāk?
(Smejas.) Kas jauns teātrī? Ar ko jūs tagad nodarbojaties? Kādi ir jūsu nākotnes plāni?
Skaidrs, nebūs. Ziniet, mani vienmēr visvairāk interesē cilvēka dzīves sākums. Pastāstīsiet, ko spilgti atceraties no savas bērnības?
Laikam jau tā kopābūšana, spēlēs pavadītais laiks. Mēs tās spēlējām ārā – kariņus un mājas, bērni mums dzima… Es ļoti agri izmēģināju ievilkt pirmo cigaretes dūmu – seši vai septiņi gadi man bija, kad es “Prīmu” pamēģināju, jo vīrieši “karā”, kā zināms, visi pīpē. Vēl man nāk prātā ievākšanās mūsu jaunajā, tēta uzceltajā mājā, kad malkas krāsnī – gāzi tur ievilka tikai vēlāk – tika cepti kartupeļi mundierī. Mēs sēdējām pie balti klāta galda, bija saulaina diena, un tā bija pirmā maltīte, un mēs ēdām. Pirms tam mēs dzīvojām pie Saldus dzelzceļa stacijas. Vīriešus no tuvākajām mājām lūdza iet palīgā kraut vagonus, kad veda arbūzus. Viņi mums tos arbūzus meta lejā, lai it kā nejauši pārplīst… Atceros to ainu: viss stacijas perons ar gataviem sarkaniem arbūziem, un mēs, bērni, tos ēdam, ka šņakst. Mana pirmā dzīvesvieta – pirms tētis mums uzcēla savu māju – bija divstāvu namā; tur kopā dzīvoja astoņas ģimenes, katram bija sava saimniecība, savs šķūnītis. Vairāki mājas iedzīvotāji turēja cūkas; atceros cūku bēres, tad taisīja putraimdesas.
Un, protams, kino. Pie stacijas bija neliels kinoteātrītis, un pirmās filmas, ko tur redzēju, – “Fantomass”, “Šī trakā, trakā, trakā, trakā pasaule” – ir mans neaizmirstamais filmu fonds. Mana bērnība saistīta vairāk ar būšanu ārā, nevis iekšā. Savukārt visas jaunības atmiņas – tās ir tikšanās, komunikācija, vienaudžu sarunas, pārrunas, tusēšana, iedzeršana un dzīves jēgas meklējumi. (Smaida.)
Kāds cilvēks beigās no tā visa izveidojas? Introverts vai ekstraverts?
Mana profesija pieprasa būt komunikablam cilvēkam. Bet man nav grūti veidot sarunu. Vienmēr jau labi strādā viena lieta – ja tev nav, par ko runāt, vari interesēties par to otru cilvēku. Un saruna būs saturīga, jo otrs cilvēks var ļoti daudz ko pastāstīt. Man nav grūti uzdot jautājumus. Man ir interesanti. Vispirms saprast, par ko ar šo cilvēku var runāt – ar ko viņš nodarbojas, kas viņu interesē –, un tad jautāt. Mani interesē ļoti daudzas lietas un jomas.
Piemēram.
Kino, politika, māksla… Mani interesē, kas notiek operā, ko rāda kinoteātros – manas ļoti labas draudzenes Daira (Āboliņa, – red. piez.) un Dita (Rietuma, – red. piez.), savulaik braucot no lielajiem kinofestivāliem, stāstīja, kādas filmas jānoskatās, kādas ir jaunās tendences. Mani interesē, kas notiek citos teātros. Mani interesē aktuālais modē.
Jums vispār mēdz būt garlaicīgi?
Tieši šodien uzdevu sev šo jautājumu: vai man kādreiz varētu būt garlaicīgi? Un sapratu, ka laikam ne. Ir tik daudz skaistu lietu pasaulē! Gan grāmatu, gan izstāžu, gan iespēju aizbraukt kaut kur… Tik daudz ko gribas, ko vajadzētu izlasīt, ko varētu izdarīt. Tagad man teātrī nav tik saspringts darba grafiks, es varu palūgt trīs četras brīvas dienas, lai aizbrauktu un paskatītos, kas notiek pasaulē. Lai gan es to esmu darījusi vienmēr.
Ir tik daudz jaunu iestudējumu, ko var noskatīties “Arte TV” – tur gan visbiežāk klausos un skatos operu iestudējumus. Tad vēl jāatrod arī laiks miegam. Sporta nodarbības – pilnīgi obligātas. Ja nu es sev varu ko novēlēt, tad – lai man arī turpmāk nekad nebūtu garlaicīgi.
Kura filma tagad jāredz?
“Sentimentālā vērtība” ir viena no pēdējām filmām, ko redzēju. Brīnišķīga filma. Tēmā jūtama Bergmana ietekme, tāpat pauzēs, dialogos, vizualitātē, un ar ļoti labiem aktieriem. Režisors Joahims Trīrs – esmu redzējusi visas viņa filmas. Un otra svaigi redzētā – režisores Dženiferas Lorensas “Mirsti, mana mīla”. Romantiska traģēdija.
Ir vēl kāds tāds režisors?
Ksavjē Dolans man vienmēr ļoti paticis. Provokatīvais Larss fon Trīrs. Pirmie, kuri iešāvās prātā. Arī visas šo režisoru filmas esmu noskatījusies. Varētu jau saukt vēl un vēl... Kad es strādāju pie vienas no savām pirmajām izrādēm “Zudušo laiku citējot”, Dita Rietuma man iedeva savu promocijas darbu par “film noir” žanru. (Ir arī grāmata ar tādu pašu nosaukumu “Film noir”.) Noskatījos kādas 30–40 filmas, lai saprastu šo filmu stilistiku. Patiesībā filmu skatīšanās ir mans hobijs. Ja nezinu, ko šovakar noskatīties, paņemu Ditas un Normunda Naumaņa grāmatu “500 visu laiku labākās filmas”.
Kas jūs interesē mākslā: izjust emocijas, saprast mākslinieka domu gājienu, radīšanas struktūru? Kad reiz Kasparam Vanagam stāstīju, ka no mākslas darba gaidu asaras vai smieklus, viņš aizrādīja, ka “mākslas uzdevums nav tevi izklaidēt”. Bieži to atceros, bet tāpat gaidu gan asaras, gan smieklus.
Lai cik dīvaini būtu, bet teātrī uz mani vairāk iedarbojas aktieris un viņa enerģija, un dialogs, un materiāls, ar ko tiek strādāts, savukārt kino laikam vispirms vizualitāte, tikai tad viss pārējais. Esmu vizuāliste.
Jums nav žēl, ka pati vairs neesat kino?
Tā īsti nav. Ik pa laikam jau parādos arī kino. Nesen nofilmējos nelielā epizodē galvenās varones mātes lomā Lindas Oltes filmā “Bērns”, patlaban platformā “Tet TV” var noskatīties režisora Andreja Ēķa seriālu “Slepkavības lieta Nr. 2”. Arī mātes loma. (Smejas.)
Es jūs tik labi atceros filmā “Māja bez izejas”. Tā vispār ir hipnotizējoša filma droši vien joprojām, bet padomju gados un ar pusaudža acīm… tas bija kaut kas! Tāda erotiska noziedzība.
Cik interesanti, es pati šo filmu vismazāk izceltu. Bet nekad neaizmirsīšu, kā tās režisore Dzidra Ritenberga, kura bija arī izcila aktrise, man mācīja, kā sievietei vajadzētu staigāt. Viņa tolaik bija manos tagadējos gados, un tas viņas šarms, tā sievišķība, kas izstaroja un plūda no viņas, bija kaut kas tik ļoti, ļoti skaists… Tas, kā viņa sarunājās ar vīriešiem, arī filmas aktieriem – viņa mācēja tik ļoti pievilkt un saistīt. Tas tiešām bija hipnotizējoši.
Un es joprojām atceros, kā sievietei jāstaigā! Tā, lai krūtis uz priekšu, un galva arī jātur ne uz zemi, ne uz augšu, bet taisni. Es tikai vēlāk sapratu, ka tas, par ko Dzidra Ritenberga runāja, bija sevis kā sievietes apzināšanās. Apzinātība.
Vēl kādi nozīmīgi cilvēki un padomi?
Gan tādu cilvēku, gan padomu ir daudz. Bet, tā kā šī ir saruna žurnālam “Pastaiga”, pastāstīšu vienu padomu par stilu. Man jaunībā bija draugs – tikai draugs – , viņš man, toreiz septiņpadsmitgadīgai, teica: kāpēc tu ģērbies tā, it kā tev būtu 40 gadu?! Atceries, tev vienmēr jāģērbjas atbilstoši savam vecumam un nedaudz atpakaļ, nevis uz priekšu. Tas man ļoti spilgti palicis atmiņā.
Šo padomu es atceros, bet ne vienmēr ņemu to vērā. Ir lietas, ko varu uzvilkt, un lietas, ko nekad neuzvilkšu. Un tam pat nav nekāda sakara ar gadiem. Es nestaigāšu mini – to es vairs nedarīšu, pat ja arī varētu. Tas ir par iekšējo sajūtu. Ģērbties kā tīnim manos gados diez vai vajadzētu, taču esmu redzējusi arī astoņdesmitgadīgas sievietes, kurām ļoti piestāv tas jauneklīgi trakulīgais stils, viņas izskatās tik dzīvespriecīgas; no viņām burtiski staro dzīves garša.
Jūsu izvēle ir melnas drēbes. Bet arī melno atrast ir jāprot, un jums tas izdodas.
Man ir melns, balts un pelēks, nav tik traki. Ir iemaldījusies arī kāda krāsa, bet noteicošie ir tumšie toņi. Eksperimentēt man ir ļoti grūti, esmu konservatīva – to var redzēt pat pēc mana matu griezuma, kas jau diezgan ilgi ir nemainīgs. Atceros, kad aizsākās festivāls “Baltijas pērle”, es tajā aktīvi piedalījos – gan vadīju pasākumus, gan biju žūrijā, esmu arī saņēmusi balvu, Džinas Lolobridžidas veidoto statueti –, un man bija jāiet uz ceremoniju, bet nebija, ko vilkt mugurā. Tad Artis Bandonis, mans ilggadējais frizieris–stilists, ieteica uzrunāt Keitu. Lai viņa man kaut ko aizdod. Kad ieraudzīju, kas Keitai bija viņas “Kioskā”… kā man tas viss patika! Viņas minimālisms, materiāli, piegriezums. Viss. No tās reizes esam strādājušas kopā teātrī, viņa ir bijusi kostīmu māksliniece manās izrādēs. Arī pirms “Viss par Ievu” pirmizrādes – parasti uz pirmizrādēm neko nešuju – es aizgāju pie Keitas: “Vai tu varētu man uzšūt bikškostīmu?” Viņa saka: “Kur tu biji agrāk, divās nedēļās to nevar, nepieciešamas daudzas pielaikošanas. Bet es tev kaut ko piedāvāšu. Franču zīds ar metālisku spīdumu, pusgatavs, tikai sadiegts...” Es piemērīju, un man ļoti patika. Tā atkal būs klasika manā garderobē. Valkāšu ilgi un daudz.
Zinu, ka šoruden modē ir brūnā krāsa, bet es apzināti neesmu nopirkusi neko brūnu, jo tas ir tikai laika jautājums. Pēc gada būs nākamā krāsa. Joprojām aktuāli ir melni, smagnēji briļļu rāmji – es zinu, ka man tādi ne visai labi izskatās, un es tos nenēsāšu. Bet, ja modes tendence sakrīt ar manu sajūtu, es noteikti pamēģināšu. Apģērbu pārsvarā iegādājos vai nu ārzemēs, vai interneta veikalos. Reizēm trāpu, reizēm netrāpu.
Tās astoņdesmitgadīgās kundzītes, kas jums patīk, – kā tad viņas ģērbjas?
Es novērtēju to, ka cilvēks pats labi jūtas, ka nedomā: ai, esmu vecs, mani jau neviens neredz, un man viss ir vienalga… Man liekas, ka sieviete vienmēr grib būt sieviete. Man pašai patīk sportiskais stils. Tas padara jauneklīgāku, ne tik “piezemētu”. “Instagram” ik pa laikam var redzēt krāsu eksploziju astoņdesmitgadīgām sievietēm. Mani tas sajūsmina. Es tā nevarētu, bet apbrīnoju cilvēkus, kuri tā var. Fantastiski.
Jūs aktīvi lietojat “Instagram”?
Nē, “Instagram” es neskatos bieži, arī feisbuku varu nelietot dienām. Un, ja kaut ko skatos, tad maksimāli 10 minūtes – man žēl tērēt laiku. Vienmēr atceros par tiem pētījumiem, kuros atklāts, kādu ietekmi uz mūsu smadzenēm atstāj īsie klipiņi. Ir ļoti jāuzmanās ar to, ko tu lasi, ko tu skaties. Tas viss uzkrājas mūsu smadzenēs. Mēs nezinām, kādas ķīmiskās reakcijas tas izraisa, tomēr arī tas noteikti veido mūsu apziņu, mūsu uztveri, mūsu redzējumu.
