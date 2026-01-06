Gada labākā kosmētika: "Pastaigas" skaistuma un labsajūtas ceļvedis
Ikgadējais "Pastaigas" kosmētikas tops ir tapis, lai atvieglotu izvēli laikā, kad piedāvājums kļūst arvien plašāks, bet patiesa kvalitāte – arvien vērtīgāka. Šajā ceļvedī apkopoti aizvadītā gada spilgtākie, pārdomātākie un profesionāli novērtētie skaistumkopšanas produkti, kas izceļas ar iedarbību, sastāvu un mūsdienīgu pieeju skaistumam.
“Ar pārliecību varam teikt, ka topa izvēle atspoguļo skaistumkopšanas būtiskākās tendences. Priecē, ka arī šogad "Pastaigas" labākās kosmētikas topā iekļuvuši jaunpienācēji no pašmāju kosmētikas vides un nišas zīmoli,” saka žurnāla "Pastaiga" galvenā redaktore Laura Lauziniece.
Ko nozīmē būt iekļautam topā?
Iekļūšana topā nav nejaušība. Kā allaž, šim nolūkam tika izveidota īpaša žūrija, kas rūpīgi iedziļinājās produktu sastāvā, tekstūrā, efektivitātē un atbilstībā mūsdienu skaistuma un labsajūtas izpratnei. Tiek vērtēti gan starptautiski atzīti zīmoli, gan nišas un pašmāju ražotāji, kuri pārliecina ar savu pieeju un rezultātiem.
Skaistums kā labsajūtas turpinājums
Pastaigas skaistuma un labsajūtas ceļvedis apliecina – skaistumkopšana vairs nav tikai par vizuālo efektu. Tā ir par ādas veselību, līdzsvaru, apzinātu kopšanu un attieksmi pret sevi. Topā dominē produkti, kas veicina labsajūtu, respektē ādas dabiskos procesus un piedāvā gudrus, ilgtspējīgus risinājumus.
Ceļvedis, kuram var uzticēties
Šis tops ir radīts tiem, kuri vēlas:
-
izvairīties no nejaušiem eksperimentiem;
-
izvēlēties pārbaudītus, profesionāli novērtētus produktus;
-
sekot aktuālajām skaistumkopšanas tendencēm ar jēgu;
-
atrast sev piemērotus skaistuma sabiedrotos.
Produktus un procedūras testēja un vērtēja:
modes zīmola Anna Kruz dizainere Anna Krūze; māksliniece Gundega Dūduma; aktieris un televīzijas raidījumu vadītājs Andris Bulis; YouTube kanāla Generation Famous radītāja un vadītāja Laura Saulīte; mūziķis un televīzijas raidījumu vadītājs Markus Riva; fotogrāfe Liāna Brūvere jeb Koshum; juriste un satura veidotāja Patrīcija Anna Vavilova un žurnāla Pastaiga redakcija.
Ar žūrijas locekļu izvēles pamatojumu un iespaidiem vari iepazīties žurnāla Pastaiga janvāra numurā. Žurnāls pārdošanā līdz 20. janvārim.
Izpēti, izvēlies savām vajadzībām atbilstošu skaistuma sabiedroto un netērē laiku un naudu liekiem eksperimentiem!