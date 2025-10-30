Fotogrāfe Liāna Brūvere par savu stilu, kedām un mīļākajām smaržām: "Visērtākās ir mana vīrieša drēbes"
"Būt saskaņā ar iekšējo stāvokli ir vissvarīgākais nosacījums – tad es jūtos lieliski un tā arī izskatos," saka fotogrāfe Liāna Brūvere jeb Koshuum. Viņa stāsta par savām stila pērlēm un iecienītāko kosmētiku.
Iespējams, pieprasītākā sieviešu fotogrāfe Latvijā. (Vīriešus viņa nefotografē.) Iespējams, arī dārgākā. KOSHUMM. Izcilas gaumes īpašniece ar apskaužamu prasmi dzīvot skaisti. Liāna Brūvere.
Mana modes filozofija
Mana garderobe veidojas atbilstoši enerģijai un tēlam, ko konkrētajā periodā visvairāk vēlos iemiesot. Posmos, kad gribu būt konfidentajā sevis versijā, dominēs žaketes un kostīmi. Kad aktuālāka ir fiziskā forma un spēks, garderobe kļūst izteikti sportiskāka. Ir bijis arī periods, kurā vēlos būt neitrāla un nemanāma, un tad arī apģērbs ir piezemēts un neizteiksmīgs.
Būt saskaņā ar iekšējo stāvokli ir vissvarīgākais nosacījums – tad es jūtos lieliski un tā arī izskatos. Tiklīdz ir disonanse, pat visskaistākais apģērbs, ko uzvelku, zaudē savu pievilcību. Laika izteiksmē šie periodi vidēji ilgst ap diviem trim gadiem, tāpēc ir samērā viegli veidot attiecīgo garderobi. No iemīļotākajiem apģērba gabaliem varu nešķirties gadiem un mīļāko hūdiju neizmest, pat ja tam jau izdilst caurumi.
Mana pērle
“Cloudberry” pierakstu klade ar leoparda rakstu – var uzvilkt kaut vai maisu, bet pietiek paņemt šo plānotāju, un tas nekavējoties padara tēlu nesalīdzināmi interesantāku, paceļ pilnīgi citā līmenī.
Kedu cilvēks
Esmu absolūts kedu cilvēks – 98% gadījumu tā ir mana apavu izvēle 24/7, turklāt visos gadalaikos. Citām dāmām ir kurpju kolekcijas, bet man – bezgalīga snīkeru rinda. “Adidas” ir mana mūža mīlestība kopš skolas laikiem, un pēdējos gados nācis klāt “New Balance”. Papildus stilam šiem ir perfekta kvalitāte un ērtums.
Protams, man ir arī randiņu kurpes. Bet tad gan, ja papēži, tad klasiski augsti un spici – patīk “maksimāli būt uz pirkstgaliem” efekts un kāju garums. Nesaprotu un faktiski nevalkāju apavus ar vidēju vai zemu papēdi.
Modes aktualitātes
Kopš stiliste Jūlija Verbicka ir radījusi savu “Telegram” kanālu, tas ir mans galvenais informācijas avots: superuzskatāmi, saprotami, vērtīgi. Un varu tam veltīt tieši tik daudz vai maz laika, cik tajā brīdī vēlos.
Protams, “Instagram” un modes žurnāli, lai veidotos tāda kopējā laukuma tveršana. Pati lielākoties neesmu trendu fane, bet jāatzīst, ka ir gadījies dažkārt “pavilkties”. Piemēram, reiz gadījās ar aizvērtām acīm nospiest “pirkt” pogu “UGG Tazz” čībām, kad tās maksāja neadekvātu summu. Bet… ātri kļuva par ērtākajiem aukstās sezonas apaviem, tāpēc saku sev, ka viss kārtībā.
Mīļākais zīmols
Man ir liela mīlestība pret mūsu “for lovers & trees”, “Pixie Won’t Play” un “Bea”, nespēju vienaldzīgi paskatīties arī uz “WRSTBHVR” – kaut kas viņu redzējumā ļoti rezonē ar manu šābrīža iekšējo sajūtu.
Sportam
Neko ērtāku, mīkstāku un foršāku par “Vuori” neesmu atradusi. Tas ir kā viegls (bet tajā pašā laikā brīnišķīgi komplimentējošs) pieskāriens ādai. Ļoti labs! Melnais sporta drēbēs man šķiet garlaicīgs, daudz labprātāk izvēlos krāsas, pat ja pieklusinātos toņus.
Smalkā līnija
Aksesuārus un rotas lietoju minimāli. Lielākoties man šķiet, ka uz manis rotas ātri sāk izskatīties vulgāri. Tā ir tāda iekšēja sajūta, kas skar gan rotas, gan apģērbu, gan grimu, – kā smalka līnija, ko pašai netīk pārkāpt, jo tad nejūtos labi.
Dziļi, saldi, noslēpumaini
Bet smaržas... Dievinu dabisku tīras ādas, mitru matu smaržu. Un smaržas, kas konkrētajā dienā atspoguļo to enerģiju, kādā atrodos. Agrāk man vairāk patika uniseksa un svaigāki aromāti, tagad mīlu dziļākus, saldākus, noslēpumainākus... Smaržas, kas man vienkārši “nonesa jumtu”, ir “13:13 perfumery” & “Pixie Won’t Play” koloborācija. Arī “HFC Devil’s Intrigue” ir manā favorītu sarakstā jau vairākus gadus.
Kosmētikas favorīti
Minimālisms spilgti izpaužas arī manā kosmētikas plauktā – man patīk tīra āda, tāpēc galvenais darbs ir to kvalitatīvi pabarot (nemainīgi favorīti ir “Labrains” un “Guinot” līnija “Longue Vie”). Superviegls tonējošs fluīds (“Sensai”, lietoju to jau gadus 20), skropstu tuša un uzacu zīmulis.
Kopš profesionālā kapacitātē strādāju ar pro age kosmētikas zīmolu “PrimePrometics”, manā plauktā ir daudz vairāk dekoratīvās kosmētikas līdzekļu, un šie beidzot ir tādi, ko ar baudu lietoju. Fotosesijās redzēju, cik brīnišķīga var būt dekoratīva kosmētika nobriedušai ādai (lasīt: fantastiski izlīdzina toni un izceļ izceļamo, bet nesastājas un nepastiprina krunciņas). Kaifs!
Skaistas veļas baudījums
“Maison Close” – vēl nav gadījies nopirkt neko, kas neliktu skatīties spogulī un kaifot no ieraudzītā. Tāpat mūsu “Flash You and Me” ir lieliski!
Visērtākās – mana vīrieša drēbes
Mans lielākais atklājums (kas droši vien vairs nav nekāds jaunums) ir iepirkšanās vīriešu nodaļā. Man vispār stilā patīk mazliet maskulīns koptēls, tāpēc bieži ir sajūta, ka daudzām vīriešu drēbēm piegriezums ir efektīgāks un lieliski izskatās. Tas attiecas gan uz T krekliem, hūdijiem, jakām, žaketēm, gan arī dažkārt uz džinsiem. Īsāk sakot, visērtākās ir mana vīrieša drēbes.
Audums un piegriezums
Esmu sapratusi un iemācījusies novērtēt auduma un piegriezuma kvalitāti. Ja tur viss ir kārtībā, tad nav tik svarīgi, cik dārgs ir zīmols, jo apģērbs izskatīsies labi. Piemēram, T krekli no bieza auduma daudz labāk turēs formu un izskatīsies dārgāk. Tas pats ar žaketēm – pļurīgas mīksta auduma žaketes lielākoties izskatīsies lēti, kamēr biezāka, stingrāka drēbe turēs formu un izskatīsies labāk.
Pāri visam
Manuprāt, svarīgākais, ko varam apgūt, ‒ kā apģērbs ietekmē mūsu proporcijas, un kas tieši man komplimentē visvairāk? Kad tas ir skaidrs, atkrīt cerību iepirkšanās (“bet ja nu izskatīsies labi…”). Apvienojot to ar pāris kapsulas garderobes veidošanas principiem, var pat no skaitliski nelielas garderobes iegūt daudzskaitlīgas variācijas un prieku ģērbties. Bez skumjā “man nav, ko vilkt”.
Sirsnīgs ieteikums
Tērpus svarīgiem pasākumiem pielaikot pilnā komplektācijā, lai pārliecinātos, ka viss kopā tiešām izskatās tieši tā, kā tu vēlies. Citādi var gadīties, ka ballīte jau sākusies, bet tu paliki mājas ar asarām acīs un izbojātu vakaru, jo domās saliktais realitātē izrādījās nebaudāms. Tas no draudzeņu pieredzes, protams.