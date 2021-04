Fotogrāfe Liāna Brūvere jeb Koshumm: "Katra sieviete ir pievilcīga"

Enerģijas avoti

Šobrīd cenšos distancēties no apkārt notiekošā, un man palīdz cilvēki, ar kuriem esmu uz viena viļņa. Ar kuriem varu runāt, dalīties domās, sajūtās, idejās, zinot, ka tevi otrā pusē sapratīs. Ārējā vidē šobrīd nevari būt brīvs, jo dabūsi pretsitienu.

Tā galvenā doma ir vienkārša – tu izvēlies un paliec gaismā. Lai notiktu, kas notikdams, turi to savu iekšējo stāvokli tīru. Pameditēt, pafokusēties uz gaišo, atrast laiku sev – tas man palīdz neieslīgt grūtsirdībā. Nedrīkst atļaut, ka apkārt notiekošās lietas nozog tavus mazos priekus un uzvaras.

Mans pēdējā laika atklājums ir aukstās ūdens peldes – tas ir kosmoss. Rūdīšanās ir mentāls treniņš, kas dod arī savu devu pašpārliecinātības. Tu zini, ka vari nokļūt stresa situācijā un apzināti to pavērst miera stāvoklī. Viss ir tavā galvā.

Man sen vairs nav sajūtas, ka par manu veselību atbild kāds cits. Tas, kādā stāvoklī tu esi, ir atkarīgs no tevis paša. Manī nav baiļu, un tas ir pats galvenais. Protams, ka nevar vienmēr visu norakstīt uz emocionālo stāvokli, bet man tas ir ārkārtīgi būtiski. Tiklīdz sākas sevis žēlošana vai virsroku ņem nogurums, tas uzreiz atspoguļojas veselībā. Tad tu paskaties uz situāciju citādāk un esi atpakaļ ierindā bez īpašas ārstēšanas un zālēm.

Katra sieviete ir pievilcīga

Mums katrai ir sava odziņa, unikālā lieta, ko izcelt. Atceros, ka savos 20 gados man bija tūkstoš kompleksi pilnīgi par visu. Paiet laiks, un tās lietas, kuras nemācēju novērtēt, pamanu. Tā arī es skatos uz citiem – izceļu to īpašo, akcentēju enerģiju. Man ne līdz galam patīk vārds “skaista”, drīzāk es teiktu – pievilcīga. Kad ir forši uz sevi skatīties. Vienmēr jau var vēlēties gludāku ādu, šaurāku vidukli un vēl kaut ko, bet, kad kopumā sāc adekvāti sevi akceptēt un vairāk nekaunies, kļūst vieglāk dzīvot. Pašlaik man ar sevi ir ļoti kaifīgi.

Briedums iedvesmo

Man īpaši patīk fotografēt nobriedušas sievietes. Tā harisma, kas no viņām strāvo, ir nesalīdzināma ar to, kas ir jaunām sievietēm. Tā ir tāda garšīga kombinācija, kad sieviete zina, ko viņa grib, ko negrib, nav šo iekšējo batāliju un pretrunu. Man šīs sievietes šķiet ārkārtīgi iedvesmojošas, un viņām ir tik daudz, ko dot. Viņu attieksme pret sevi un savu izskatu ir apbrīnojami viegla, un, ja uz to var tiekties, kas vispār var būt labāks! Varbūt tāpēc man šobrīd vispār novecošana nešķiet nekāda problēma.

Fokusēties uz mērķi

Man patika darbs bankā, bet bija iekšējā sajūta, ka ir kaut kas jāmaina. Pagrieziena punkts bija mazās meitiņas veselības problēmas, kas lika ātri pārvērtēt prioritātes un pieņemt lēmumu.

Sākumā, kamēr fotografēšana bija tādā hobija līmenī, viss bija vienkārši, bet, kad tas bija jāpārvērš par biznesu, parādījās zināmas bailes un šaubas. Tāpēc es fokusējos uz rezultātu un trīs nedēļu laikā panācu, ka pieraksts uz Koshumm fotosesijām izveidojās pusgadu uz priekšu.

Nedrīkst atļaut, ka apkārt notiekošās lietas nozog tavus mazos priekus un uzvaras.

Sievietēm tas vispār ir ļoti raksturīgi – sakoncentrēt gribasspēku un visu izdarīt. Vēl man šajā darbā patīk tas, ka visu laiku vari kaut ko mācīties klāt. Mainās tendences, tehnoloģijas, un nav visu laiku jāatkārto viens un tas pats. Ja tas tā vairs nebūs, domāšu, ko darīt tālāk.

Līdz īsam matu griezumam ir jāizaug

Jau pirms laba laika sev biju izveidojusi tādu kā ideālās sievietes tēlu – un viņa man bija īsmataina. Tā mani garie mati kļuva arvien īsāki, līdz tos nogriezu pavisam. Kamēr tev ir gari mati, šķiet, ka tās divas sievietes galīgi neiet kopā, nu nav tur kontakta! Bet kaut kādā brīdī sajutu, ka beidzot esmu izaugusi līdz īsam griezumam. Bija vēlme matus nodzīt pavisam, bet bērni un vīrs neizrādīja īpašu sajūsmu. Katrā ziņā man ļoti patīk šī sajūta, ko dod īsi mati, – pārliecība par sevi, tāds specifisks asums, raksturs. Protams, ka īsi mati arī atvieglo ikdienu un rūpes par tiem neprasa daudz laika. Es vispār pārāk neaizraujos ar ārējo izskatu. Kad tas bija iespējams, gāju pie kosmetologa, tagad iztieku ar Eucerin krēmu un reizēm, kad gribas tādu ātru svaiguma efektu, izmantoju hialuronskābes ampulas. Ja ikdienā neko daudz ar savu seju nedari, šāda metode ir ļoti iedarbīga.

Pieņemt notiekošo

Vairs nenodarbinu sevi ar jautājumu – ja es būtu izdarījusi citādāk, rezultāts būtu cits.

Kādreiz man tas bija ļoti raksturīgi. Tāda nepārtraukta sevis un citu šaustīšana. Mācos pieņemt situāciju tādu, kāda tā ir, un dzīvot ar kaifu. Ir forši tā, kā ir. Tā ir tik fantastiska sajūta! Nenoliegšu, ka tam ir ļoti liela sasaiste ar sevis pieņemšanu. Man ir sanācis parunāt ar meitenēm, kas saskārušās ar liekā svara problēmu. Ir viens ceļš, kad tu centies kaut ko panākt ar diētām, apzināties savas emocijas – kad, kurā brīdī tu ēd –, bet, ja tu strādā ar sevis akceptēšanu un mīlēšanu, tas svars aiziet pats no sevis. Tas ir tik apbrīnojami. Tāpat ir ar to, ka tagad man patīk tas, ko redzu spogulī, bet pirms 20 gadiem tā nebija. Nav pamata domāt, ka fiziski ir palicis labāk. Bet tas, kā tu jūties, ir manāms acīs un ārējā izskatā.

