Kosmētika vīriešiem vairs nenozīmē sejas krēmu "viss vienā" - "Madara Cosmetics" laiž klajā jaunu produktu līniju

Jaunā līnija HIS tapusi vairāku gadu garumā un izstrādāta ciešā sadarbībā ar auditoriju, ņemot vērā specifiskas vīriešu ādas vajadzības un ikdienas rutīnas īpatnības. Visi produkti ir dabīgi un ražoti Latvijā. Visiem piešķirts Ecocert/Cosmos Organic certifikāts. Nepilna mēneša laikā, kopš produkti ir pieejami, pārdots 3000 vienību. Tirgi, kuros vērojams vislielākais jaunumu pieprasījums, ir Latvija, Vācija, Nīderlande un Francija. 2021. gadā pēc vairāku gadu krituma un stagnācijas vīriešu kosmētikas tirgus sācis strauji augt. 2023. gadā visā pasaulē pārdotās vīriešu kosmētikas apjoms pārsniedza 52 miljardus EUR. Visstraujāk aug smaržu segments, savukārt kopjošā kosmētika, tostarp sejas kopšanas līdzekļi, ierindojas otrajā vietā.

„Kosmētika vīriešiem nav liels, taču strauji augošs segments, un šie produkti vairs neaprobežojas ar sejas krēmu viss vienā. Vīrieši meklē risinājumus konkrētām ādas problēmām. Mums kā kosmētikas ražotājam tas rada izaicinājumus un iespējas attīstīties šajā segmentā. Potenciālu saskatījām savā kompetencē izstrādāt un piedāvāt funkcionālu, iedarbīgu un vienlaikus arī dabīgu produktu. Esam ļoti gandarīti un lepni ar rezultātu," stāsta AS "Madara Cosmetics" izpilddirektore Gunta Šulte. Vajadzību pēc specifiski vīriešu auditorijai izstrādātas kosmētikas līnijas noteica galvenokārt vīriešu ādas īpatnības. Tā ir mazliet biezāka, turklāt vīrieši regulāri atbrīvojas no sejas apmatojuma, un šis process var radīt ādas kairinājumu un diskomfortu, ko var novērst vai risināt ar atbilstošiem kopšanas līdzekļiem. Tāpat vīriešu ādai biežāk raksturīga tendence uz pastiprinātu taukošanos. HIS formulu pamatā ir dabīgas aktīvās sastāvdaļas, tostarp kofeīns, gailenes un ozola mizas ekstrakti. Produktiem piemīt mitrinošas, līdzsvarojošas un uzmundrinošas īpašības, un to sastāvā ir arī spēcīgi antioksidanti, kas rūpējas par ādas aizsardzību mūsdienu piesārņotajā vidē un palīdz novērst priekšlaicīgu ādas novecošanos. Līnijas izstrādē aktīvi iesaistīta vīriešu auditorija, kas vērtēja produktu idejas, formulas, iepakojuma dizainu un iespējamo komunikāciju. Produktu efektivitāte pierādīta neatkarīgā dermatoloģiskā pētījumā.