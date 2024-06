Saullēkts Romā un jasmīnu notis - kas jauns aromātu un kosmētikas pasaulē

Noslēpumaini sarkanas gaismas pielietā ikoniskā “Black Opium” smaržu pudele iegūst jaunu nokrāsu. “Yves Saint Laurent Black Opium Over Red” aicina uzdrīkstēties un pārkāpt robežas. Sulīgi ķiršu akordi atbrīvo sajūtu virpuli un vilina ienirt aromāta sirdī. Atkarību izraisošo kafijas ziedu un balto jasmīnu notis papildina sulīga vaniļa no Madagaskaras un pačūlija no Indonēzijas. Uzdrīksties baudīt!