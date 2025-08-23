Atkal uzvirmo bažas par Donalda Trampa veselības stāvokli - zilumus uz rokām mēģina noslēpt ar biezu grima kārtu
Baltais nams paziņoja, ka ASV prezidentam Donaldam Trampam ir diagnosticēta hroniska vēnu mazspēja (CVI) — slimība, kas ir izplatīta viņa vecuma cilvēkiem.
Piektdien, izejot no Baltā nama, Donaldam Trampam uz labās rokas bija redzams biezs grima slānis, kas atkal izraisīja spekulācijas par viņa veselību. Tiek uzskatīts, ka 79 gadus vecais Tramps jau vairākkārt izmantojis grimu, lai noslēptu zilumus uz rokas kopš atgriešanās amatā, taču šoreiz, viesojoties “The People’s House” muzejā, grima kārta izskatījās īpaši bieza.
both of these photos of Trump's hand were taken today (Getty) pic.twitter.com/oeBKYsq8TG— Aaron Rupar (@atrupar) August 23, 2025
Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita centās mazināt bažas par ASV prezidenta veselību, atkārtoti uzsverot, ka zilumi radušies no rokasspiedieniem. Viņa sacīja: “Prezidents Tramps ir tautas cilvēks, kurš ik dienu satiek vairāk amerikāņu un spiež viņiem roku biežāk nekā jebkurš cits prezidents vēsturē. Viņa apņēmība ir nelokāma, un viņš to pierāda katru dienu.”
Tomēr Levita saglabāja neskaidrību, atbildot uz jautājumiem par Trampa veselību, īpaši saistībā ar pietūkušajām potītēm un zilumiem uz rokas.
Ārsts paziņoja: “Pēdējās nedēļās prezidents Tramps ir sūdzējies par vieglu kāju pietūkumu. Atbilstoši ikdienas medicīniskajai aprūpei un pastiprinātas piesardzības nolūkā šo problēmu rūpīgi izvērtēja Baltā nama medicīnas vienība.”
Pagājušajā nedēļā, kad Levita tika jautāta par iespējamu tikšanos ar Trampa ārstu, viņa atbildēja, ka tas “noteikti ir apsverams” un uzstāja, ka “nav nekā, ko slēpt”.
Sīkāka informācija par ārstēšanas plānu vai dzīvesveida izmaiņām, tostarp iespējamu kompresijas zeķu lietošanu, lai mazinātu potīšu pietūkumu, pagaidām nav atklāta. Redzamie zilumi un neatbildētie jautājumi turpina vairot uzmanību ap prezidenta vispārējo veselības stāvokli.
Šomēnes agrāk Tramps intervijā “Fox and Friends” šķietami aizmirsa Atlantijas okeāna nosaukumu, to nosaucot vien par “lielu, skaistu okeānu”. Viņš arī kļūdaini apgalvoja, ka dodas uz Krieviju uz tikšanos ar Vladimiru Putinu, lai gan patiesībā samits bija paredzēts Aļaskā.