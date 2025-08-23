Krievijas avoti: Putins konsultējies ar šamaņiem, lai saņemtu “svētību” kodolieroču pielietošanai
Krievijas diktators Vladimirs Putins jau ilgstoši meklē padomus pie mistiķiem un šamaņiem. Kā apgalvo kāds avots, nesen viņš pie tiem ir konsultējies par iespējamu kodolieroču pielietošanu.
Pēc Krievijas avotu ziņotā, Putins esot konsultējies ar Mongolijas šamaņiem par iespējamu kodolieroču pielietošanu.
Krievijas līderis gadu gaitā ir pazīstams ar savu “īpašo attieksmi pret mistiku”, un jau 2018. gadā izskanēja spekulācijas, ka viņš esot peldējies Sibīrijas staltbrieža asinīs, lai uzlabotu vitalitāti.
Tomēr šī gada septembra sākumā, vizītes laikā Mongolijā, Putins, kā tiek ziņots, savus mistiskos uzskatus pacēlis vēl augstākā līmenī, raksta “Daily Star”. Ziņas parādījās tajā pašā dienā, kad Krievija brīdināja, ka “nebūs miera” un piedraudēja sagrābt vēl vairāk Ukrainas teritorijas.
Opozīcijas kanāla TV Doždj dibinātājs Mihails Zīgars rakstīja, ka Putinu ļoti fascinē “pagānu tradīcijas”.
Vācijas ziņu portālam “Der Spiegel” Zīgars pauda: “Mongolija tiek uzskatīta par spēcīgāko šamaņu mājvietu pasaulē. Vladimirs Putins jau sen pazīstams ar savu īpašo attieksmi pret mistiku. Acīmredzot viņš savas intereses par pareizticīgo misticismu apvieno ar pagānu tradīcijām.”
Mongolija ir Starptautiskās Krimināltiesas dalībvalsts, kas pērn izdeva Putina aresta orderi par ukraiņu bērnu deportāciju.
Neskatoties uz šo orderi, Mongolijas varasiestādes viņu vizītes laikā neaizturēja, pamatojot to ar valsts lielo atkarību no Krievijas. Zīgars norādīja, ka Putins bijis gatavs riskēt ar aizturēšanu, lai saņemtu padomu no gariem.
Kremlis noraidījis šos opozīcijas pārstāvja apgalvojumus, paziņojot: “Minētajiem apstākļiem par Krievijas prezidenta vizīti Mongolijā 2024. gada septembrī nav nekāda sakara ar realitāti.”
Jāatzīmē gan, ka tas nav pirmais Putina mēģinājums meklēt mistiskus padomus – tiek apgalvots, ka viņš konsultējies ar garīgajiem padomdevējiem vēl pirms 2012. gada iebrukuma Ukrainā.
Pagājušajā gadā kāds ziņojums atklāja, ka Krievijas valsts mediji apgalvojuši: valsts “augstākais šamanis” Kara-ūls Dopčun-ūls pēc Putina lūguma esot piesaucis “sauli, mēnesi un zvaigznes”, lai aizsargātu Kremļa spēkus Ukrainā.