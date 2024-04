Kā izrēķināt - cik ilgi SPF krēmi pasargās ādu no saules? Blogeres Aigas Zviedres pieredze

Ikdienā ne vienmēr ir laiks izmantot daudz un dažādus produktus. Vislabāk ir izmantot dienas krēmus, kuru saturā jau ir SPF – divi vienā! To sastāvā parasti var atrast no SPF 15 līdz SPF 30, kas ir pilnībā piemēroti ikdienas lietošanā, piemēram, ejot uz darbu vai pastaigai mākoņainās dienās. Brīvdienās dodoties uz pludmali vai pavadot ilgstoši laiku ārā, ir jāizmanto SPF 50 krēmi, kuros ir vislielākā aizsardzība. Svarīgi ir atcerēties arī to, ka SPF krēmi dienas gaitā ir jāuzklāj atkārtoti, jo saules aizsardzības krēmi pasargā ādu tikai konkrētu laiku.