Četri satraucoši signāli: slikts miegs var būt demences pazīme
Miegs un smadzeņu veselība ir cieši saistīti. Tas, kā mēs guļam, tieši ietekmē smadzeņu darbību, un arī otrādi. Tāpēc pastāvīgi vai pēkšņi radušies miega traucējumi var būt kas vairāk nekā tikai īslaicīgs diskomforts. Dažos gadījumos tie var būt agrīni dziļāku izmaiņu signāli, tostarp demence.
Jeilas Universitātes neiroloģijas docents doktors Armans Fešaraki-Zāde skaidro, ka pētījumi par saikni starp miega traucējumiem un demenci strauji attīstās. Pēc viņa teiktā, pastāv cieša saistība starp dziļā miega traucējumiem un paaugstinātu demences risku. Ja dziļais miegs kļūst īsāks, tas var būt viens no agrīniem neirodeģeneratīvas slimības signāliem.
Smadzeņu attīrīšanās sistēma miega laikā
Naktī smadzenes darbojas aktīvi. Miega laikā tiek aktivizēta glimfātiskā sistēma, kas palīdz izvadīt no smadzenēm vielmaiņas atkritumus. To vidū ir arī beta-amiloīda proteīns, kas uzkrājas smadzenēs, attīstoties Alcheimera slimībai. Ja miegs ir traucēts vai cirkadiānais ritms būtiski izjaukts, šis attīrīšanās process var tikt traucēts un signalizēt par iespējamu risku.
Ar miegu cieši saistīta ir arī atmiņas veidošanās. Fešaraki-Zāde uzsver, ka jaunu atmiņu nostiprināšana notiek dziļā miega un REM fāzē. Ja viena vai abas šīs miega fāzes ir traucētas, cilvēkam var rasties pastāvīgas atmiņas problēmas.
Neirologs doktors Robs Navāzs Hans piebilst, ka demence vienlaikus ietekmē vairākas smadzeņu funkcijas — atmiņu, cirkadiānos ritmus un uzvedību. Tāpēc jau slimības agrīnā stadijā var pamanīt izmaiņas miega struktūrā un organisma "iekšējā pulkstenī".