Gastroenterologs nosauc vienu svarīgu produktu, kas uzlabo zarnu veselību
Pētījumu rezultāti apstiprina, ka pat nelielas izmaiņas ikdienas uzturā var būtiski ietekmēt veselību.
Jo īpaši regulāra riekstu lietošana ne tikai stiprina organismu, bet arī var veicināt efektīvāku ārstēšanu un samazināt slimības recidīva risku. Par to pastāstījis gastroenterologs Džozefs Salhabs, vēsta "WP kobieta".
Ko satur rieksti un kāpēc tie ir tik vērtīgi?
Tādi rieksti kā mandeles, valrieksti, lazdu rieksti, Indijas rieksti vai pekanrieksti ir bagāti ar vielām, kas ir svarīgas zarnu veselībai un visam organismam.
"Šķiedrvielas, kas tajos atrodas, atbalsta gremošanas sistēmas darbību un veicina labvēlīgo zarnu baktēriju attīstību. Labi funkcionējoša mikrobiota var ietekmēt imunitāti un ierobežot hroniskus iekaisuma procesus, kas ir viens no daudzu slimību attīstības faktoriem," skaidro izdevums.
Tāpat rieksti satur nepiesātinātās taukskābes, kas palīdz regulēt iekaisuma procesus un veicina vielmaiņu. Tajos esošie antioksidanti aizsargā šūnas no oksidatīvā stresa, proti, bojājumiem, kas var izraisīt izmaiņas DNS.
"To sastāvā ir arī E vitamīns, magnijs un cinks. Šie komponenti veicina organisma atjaunošanos, palīdz uzturēt normālu imūnsistēmas darbību un var būt nozīmīgi atveseļošanās periodā pēc ārstēšanas," teikts materiālā.
Vienlaikus Salhabs norāda, ka diēta neaizstāj parasto ārstēšanu, taču tā var būt svarīgs papildinājums un ilgtermiņā palīdzēt uzturēt organisma veselību.