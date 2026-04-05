Kardioloģe Mintāle: stress ietekmē vielmaiņu un sākas hroniskas slimības
Stresā apēdam vairāk nekā nepieciešams, kuņģis nespēj uzņemt barības vielas, vielmaiņa izregulējas un nestrādā, un tas noved pie hroniskām slimībām – TV24 raidījumā „Laiks zinātnei” skaidro LU asociētā profesore, PSKUS Latvijas Kardioloģijas centra Ambulatorās un diagnostiskās nodaļas vadītāja Iveta Mintāle.
Profesore uzskata, ka veselīgs dzīvesstils nozīmē savas dzīves plānošanu gluži tāpat kā savas dienas plānošanu. Turklāt veselīgs dzīvesstils ir ne tikai uzturs un sports, bet arī miegs, kam mēs nepievēršam pietiekami lielu vērību, un laiks, ko mēs veltām sev, lai saliktu visu pa plauktiem un neradītu lieku stresu, jo tieši stress organismā rada dažādas problēmas.
“Ja mēs steigā, ātrumā ēdam, mēs nezinām, cik apēdam, kuņģis stresā nespēj uzņemt barības vielas, beigu beigās viss process ir sasteigts,” skaidro Mintāle. “Vielmaiņa vairs nestrādā tā, kā paredzēta, un vielmaiņas problēmas ir sākums hroniskām slimībām. Vienalga, vai tas ir augsts holesterīns, ateroskleroze, cukura diabēts, augsta urīnskābe, podagra… Organismā sākas hronisks iekaisums…”
Tāpēc stresam un uzturam jāpievērš īpaša uzmanība. Raidījuma vadītājs profesors Andrejs Ērglis un profesore Mintāle ir vienisprātis, ka mūsdienās daudzi gatavo, vadoties pēc receptēm internetā un aizmirst, ka pavārmāksla un ēst gatavošana arī ir zinātne un māksla. “Ja gribam, lai organisms funkcionē pareizi, tad arī jāēd pareizi,” tā Mintāle. “Organisms spēj pārstrādāt tikai naturālus produktus. Saliktos produktus, kas ir industriāli ražoti ar dažādi pārstrādātām olbaltumvielām, ogļhidrātiem, plus vēl pievienotām vērtībām E burtu veidā, kas palīdz saglabāt smaržu, skatu, krāsu uz ilgiem gadiem, tas īsti nav organismam paredzēts un organisms noteikti nezinās, kur to likt. Tātad, pirmkārt, dabiski produkti. Otrkārt, jāinteresējas ne tikai, kā izskatās produkts, bet arī kur tas ir audzēts, ne velti daudzi tagad pievēršas bioloģiskajiem produktiem, jo tie ir tuvāki dabai.”