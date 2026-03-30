Vai arī valsts kompensējamām zālēm ir kvotas?
Tik daudz tiek runāts par kvotām medicīnā – gan izmeklējumu veikšanai, gan ārstu speciālistu konsultācijām. To ir krietni par maz, bet, vai kvotas ir arī valsts kompensējamiem medikamentiem?
Kāds “Jauns.lv” lasītājs vērsās redakcijā ar jautājumu, vai tiešām arī zālēm ir kvotas? Viņš devies ar recepti uz aptieku, kur pavēstīts, ka šim medikamentam jau marta sākumā beigušās kvotas, un tas būs pieejams atkal vasarā – jūnijā vai jūlijā.
Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evija Štālberga vieš skaidrību, sakot, ka nav viss šādu kvotu: “Katrs, kam izrakstītas valsts kompensējamas zāles, tās saņem atbilstoši diagnozei un valsts kompensācijas procentiem. Piemēram, ja medikamentu kompensē 50 % apmērā, tad pusi no cenas sedz valsts, otru pusi apmaksā pacients.”
Evija Štālberga piebilst, ka kvotu nav, zāles var saņemt tādā apmērā, kā ārsts nozīmējis. Arī aptiekām neesot kvotu zāļu izsniegšanai, tāpēc visdrīzāk šajā gadījumā radies pārpratums.
