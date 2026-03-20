Arī Francijā konstatēta meningīta izraisīta nāve
Francijas veselības iestādes apstiprinājušas, ka Normandijas reģionā piektdien no meningīta miris pacients.
Mirušais vīrietis strādāja kodolenerģijas uzņēmumā "Orano" un gāja bojā Šerburas slimnīcā. Lai gan varas iestādes ziņo, ka viņa nāvei "neesot saistības" ar meningīta uzliesmojumu Lielbritānijā, Šerburā atrodas osta, kas ir būtiska pietura prāmjiem uz un no Lielbritānijas.
Patlaban tiek identificētas riskam pakļautās personas, kurām nekavējoties tiks piedāvātas antibiotikas. "Ap 50 potenciālās bojāgājušā kontaktpersonas ir identificētas, un varas iestādes ir sazinājušās arī ar kompāniju, lai darbinieki saņemtu profilaktisku antibiotiku kursu," norāda uzņēmuma "Orano" pārstāvji.
Jāpiemin, ka Francija ziņoja par vienu gadījumu, kad aizvadītajā nedēļas nogalē Francijas pilsonim, kurš bija atgriezies no universitātes Lielbritānijā, tika konstatēts meningīts. Pacienta veselības stāvoklis ir "stabils", un viņa tuvākie kontakti ir apzināti un uzsākuši preventīvo ārstēšanu.
Jau ziņots, ka Lielbritānijā, Kentā, novērots meningīta uzliesmojums, un slimības izplatība saistīta ar vietējo naktsklubu. Saslimušas ir 29 personas, bet divas ir mirušas, norāda Lielbritānijas Veselības drošības aģentūra. Veselības ministrs Vess Strītings šo uzliesmojumu raksturoja kā "bezprecedenta gadījumu".