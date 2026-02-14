Kardioloģe brīdina par bīstamu kļūdu holesterīna zāļu lietošanā
Nav pierādījumu tam, ka statīni jeb zāles, ko lieto, lai samazinātu holesterīna līmeni asinīs, bojā aknas un muskuļus, tie ir mīti – TV24 raidījumā “Ārsts atbild” apgalvo Skrides Sirds klīnikas kardioloģe Ketija Grīnberga.
Vai ar statīniem var izārstēt paaugstinātu holesterīna līmeni? Ārste skaidro: “Mēs varam ar statīniem holesterīnu ārstēt, to samazināt, novērst infarkta risku, bet mēs nevaram to pavisam izārstēt, jo holesterīns ir ģenētiski noteikts, un gēni dzīves laikā mums nemainās.”
Kardioloģe arī uzsver, ka svarīgi šos medikamentus lietot ilgtermiņā, pretējā gadījumā, lietojot statīnus kursa veidā kādu laiku, piemēram, mēnesi vai divus un tad lietošanu pārtraucot, holesterīns atgriežas iepriekšējā līmenī un risks saslimt ar kādu no sirds asinsvadu slimībām pieaug.
Kardioloģe Grīnberga statīnu lietošanu salīdzina ar vēlmi ievērot veselīgu dzīvesveidu. “Ja mēs ilgstoši dzīvojam neveselīgi un tad pēkšņi
izdomājam mēnesi vai divus ēst pareizi, sportot, protams, tas būs ieguvums, bet ne ilgtermiņā. Tāpēc svarīgi statīnus lietot ilgstoši.”