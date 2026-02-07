Esi vesels
Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem pieejami valsts apmaksāti vizuālās diagnostikas pakalpojumi
SIA “Vizuālā diagnostika” piedāvā Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem valsts apmaksātus radioloģiskos un funkcionālos izmeklējumus ar modernām iekārtām, nodrošinot augstas kvalitātes diagnostikas attēlus. Pakalpojumi pieejami ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu, ja nosūtītājs ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.
SIA “Vizuālā diagnostika” Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem piedāvā radioloģiskās un funkcionālās diagnostikas izmeklējumus, kuri tiek veikti ar mūsdienīgām un ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotām iekārtām un programmatūrām, tādā veidā nodrošinot profesionālu izmeklējumu vidi un diagnostisko izmeklējumu attēlu kvalitāti, kas palīdzētu pacientam ikvienā tā ārstniecības posmā.
Tabulā minētie izmeklējumi pieejami ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu. To izsniegušajam speciālistam jābūt līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.
Valsts apmaksātie diagnostikas pakalpojumi Dienvidkurzemes novadā