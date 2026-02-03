Eksāmenos izkritušais jaunietis ar radikālu metodi mēģina iestāties Indijas medicīnas koledžā kā invalīds
Lai dzīvē sasniegtu nospraustos mērķus, ir nepieciešama spēcīga motivācija un griba neapstāties pat pēc neveiksmēm, tomēr Indijā kāds jaunietis pēc divām izkrišanas reizēm nacionālajos NEET eksāmenos rīkojās patiešām radikāli, lai iestātos kārotajā medicīnas koledžā.
NEET (National Eligibility cum Entrance Test) ir medicīnas studijām obligāts valsts līmeņa iestājpārbaudījums Indijā, kas aptver fiziku, ķīmiju un bioloģiju. Tā sekmīga nokārtošana paver ceļu studijām medicīnas mācību iestādēs. Saskaņā ar 2016. gadā pieņemto likumu visām valsts augstskolām vai augstskolām, kuras saņem valsts finansējumu, jārezervē vismaz piecu procentu kvota personām ar nopietnu invaliditāti.
Indijas ziemeļu Utarpradēšas štata iedzīvotājs Suradžs Bhaskars apgalvoja, ka uzbrukumā viņam tika nocirsta pēda. Par notikušo kļuva zināms 18. janvārī, kad viņa vecākais brālis Akašs Bhaskars informēja policiju, ka iepriekšējā naktī nezināmi uzbrucēji uzbrukuši Suradžam, atstājot viņu bezsamaņā ar nocirstu pēdu, vēsta “Hindustan Times”. Tomēr izmeklētāji pievērsa uzmanību tam, ka Suradžs vairākkārt mainījis savas liecības un centies maldināt policiju.
Arī Suradža draudzenes nopratināšana pastiprināja aizdomas, ka viņš par katru cenu centies panākt uzņemšanu medicīnas koledžā. Vēl vairāk, likumsargi atrada Suradža dienasgrāmatu, kurā viņš bija ierakstījis, ka 2026. gadā kļūs par ārstu.
Laikraksts “The Hindu” norāda, ka pēc divkāršas izgāšanās NEET eksāmenā Suradžs krita depresijā. Savukārt policija paziņoja, ka pērn Suradžs nesekmīgi centās iegūt ar invaliditāti saistītus dokumentus, kas viņam ar invalīdu kvotu ļautu iestāties medicīnas koledžā, tādēļ pats nogrieza savu pēdu. Nu likumsargi izvērtē, vai Suradžu ir iespējams saukt pie kriminālatbildības.