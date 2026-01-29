Ceļ trauksmi - apdraudēta veselības aprūpes pieejamība Latvijas reģionos
Trauksmi par neatliekamās un plānveida veselības aprūpes pieejamību reģionos ceļ Latvijas Slimnīcu biedrība. Tā iebilst pret valdībā atbalstītajām izmaiņām slimnīcu finansēšanas modelī, kas paredz līdzekļu pārdali starp slimnīcām – samazinot tos reģionālajām slimnīcām un pārvirzot uz lielākajām ārstniecības iestādēm. 360 TV Ziņas skaidro, par ko Latvijas Slimnīcu biedrībai ir lielākās bažas.
Latvijas Slimnīcu biedrības priekšsēdētājs Jevgēņijs Kalējs 360 TV Ziņām atklāj, par ko ir lielākās bažas un pretenzijas saistībā ar jauno finansēšanas modeli: “Pastāv duāla atšķirība starp to, cik valsts maksā par viena pacienta ārstēšanu reģionos, un cik maksā, piemēram, Rīgā. Diemžēl tā atšķirība ir diezgan pamatīga. Tāda vienkārša diagnoze kā plaušu karsonis vai pneimonija – atšķirība ir 200 eiro. Tajā pašā laikā valsts saka, ka kvalitātei ir jābūt pilnīgi vienādai.”
Kopējais finansējums slimnīcām ir gandrīz 8 miljoni eiro, bet tas tiek atņemts reģionu slimnīcām un pārdalīts centrālajām slimnīcām. Biedrība saprot, ka smagu pacientu ārstēšana prasa milzu līdzekļus, bet tos nedrīkstētu iegūt uz citu pacientu rēķina.
Jevgēņijs Kalējs uzskata, ka jaunais finansējuma modelis būtiski pagarinās rindas pēc slimnīcu pakalpojumiem, samazināsies izmeklējumu pieejamība. Daļai slimnīcu valsts finansējumu iecerēts samazināt tik lielā apjomā, ka citas izejas vienkārši nebūs, un nāksies slēgt ja ne visu slimnīcu, tad nodaļas gan.
Visvairāk apdraudētas ir austrumu pierobežas zonas slimnīcas, bet finansējums pamatīgi samazināts arī Cēsu un Madonas slimnīcām.
Pagaidām reģionālās slimnīcas cerības liek uz Nacionālā veselības dienesta ambulatorā finansējuma plānu, kas ļautu precīzāk saprast, kā sadalīt līdzekļus. Tāpat cerības sniedzis Veselības ministrs, pieļaujot iespēju gada vidū piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.