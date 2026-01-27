Esi vesels
Šodien 11:33
Veselība zem lupas: Cilmes šūnu banka
Cilmes šūnu terapija ir viena no straujāk augošajām un daudzsološākajām mūsdienu medicīnas jomām, kas piedāvā jaunu pieeju slimību ārstēšanā un audu atjaunošanā. Cilmes šūnu banka ir kā tilts starp zinātni un veselības aprūpi.
Mūsdienās cilmes šūnu terapija sola un solīs pavērt jaunus horizontus medicīnā, simbolizējot cerību. Izdevniecības "Rīgas Viļņi" veselības grupas mediju un digitālā satura galvenā redaktore Džina Briška devās uz "Cilmes šūnu banku", lai tuvāk iepazītos ar ikdienu.
Sižetu veidoja: izdevniecības veselības grupas mediju un digitālā satura galvenā redaktore Džina Briška, žurnāliste Lauma Ozola, videogrāfs Oskars Andersons.