Cesvainē varēs nodot asinis - Valsts asins donoru centrs rīko izbraukumu

20. februārī Valsts asins donoru centrs rīkos izbraukumu Cesvaines kultūras namā.

Valsts asins donoru centrs rīko izbraukumu Cesvaines kultūras namā 20. februārī no plkst. 09:00 līdz 12:00.

Ziedojot asinis, līdzi ņem: pasi, eID karti vai jebkuru citu personas apliecinošu dokumentu, kā arī konta numuru.

Šobrīd tiek gaidīti visu asinsgrupu donori, jo īpaši 0-, A+, A- un B-!

📲Ja neesi pārliecināts, vai vari ziedot asinis, VADC aicina zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni, lai saņemtu konsultāciju: 8 000 000 3

Plašāka informācija par asins ziedošanu: Valsts asinsdonoru centrs

