Cesvainē varēs nodot asinis - Valsts asins donoru centrs rīko izbraukumu
Valsts asins donoru centrs rīko izbraukumu Cesvaines kultūras namā 20. februārī no plkst. 09:00 līdz 12:00.
Ziedojot asinis, līdzi ņem: pasi, eID karti vai jebkuru citu personas apliecinošu dokumentu, kā arī konta numuru.
Šobrīd tiek gaidīti visu asinsgrupu donori, jo īpaši 0-, A+, A- un B-!
📲Ja neesi pārliecināts, vai vari ziedot asinis, VADC aicina zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni, lai saņemtu konsultāciju: 8 000 000 3