Gripas izplatība Latvijā saglabājas augsta; pieaug arī ar Covid-19 saslimušo skaits
Latvijā joprojām saglabājas augsta gripas izplatība. Tāpat pēc svētku perioda strauji pieaudzis citu akūtu elpceļu infekciju gadījumu skaits, norāda Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).
Aizvadītajā nedēļā saslimstība ar gripu Latvijā turpināja samazināties, taču joprojām saglabājas augstā līmenī - reģistrēti 268,5 uz 100 000 iedzīvotāju (iepriekš 316,4 uz 100 000 iedzīvotāju). Gripas gadījumi reģistrēti visās 10 monitoringa teritorijās, un visaugstākā saslimstība ar vīrusu joprojām ir Jelgavā un Jēkabpils novadā.
Vienlaikus pēc svētku perioda strauji pieaudzis citu akūtu elpceļu infekciju gadījumu skaits – otrajā janvāra nedēļā cilvēku skaits, kas vērsās ambulatorajās iestādēs akūtu elpceļu infekciju gadījumā, palielinājās 2,2 reizes, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
Būtisks pieaugums novērots arī pneimoniju gadījumos, kuru intensitāte pārsniedza gan iepriekšējās nedēļas, gan pirmssvētku perioda rādītājus ar izteiktu pieaugumu senioru vidū (65+ gadi)
Stacionēto smagu akūtu respiratoru infekciju pacientu īpatsvars no kopējā uzņemto pacientu skaita aizvadītajā nedēļā ir nedaudz samazinājies (3,9%), taču seniori vecumā virs 65 gadiem veido lielāko daļu hospitalizēto pacientu, kas apliecina paaugstinātu smagas slimības risku šajā vecuma grupā.
SPKC informē, ka 2026. gada 2. nedēļā palielinājies arī Covid-19 pozitīvo testu īpatsvars, sasniedzot 7,5 % (iepriekšējā nedēļā – 5,4 %). Slimnīcās uzņemto Covid-19 pacientu skaits ir pieaudzis, un aizvadītajā nedēļā reģistrēti arī pieci nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju. Turpretim notekūdeņu monitoringa rezultāti norāda uz SARS-COV-2 vīrusa RNS koncentrācijas stabilizēšanos un mērenu samazināšanos.
Ņemot vērā vienlaicīgu gripas, citu elpceļu infekciju un Covid-19 cirkulāciju, SPKC aicina iedzīvotājus ievērot profilakses pasākumus – regulāri mazgāt rokas, vēdināt telpas, izvairīties no cilvēku pulcēšanās vietām un nepieciešamības gadījumā lietot medicīniskās sejas maskas vai respiratorus. Saslimšanas gadījumā ieteicams palikt mājās, sazināties ar ģimenes ārstu un ievērot ārsta norādījumus, lai mazinātu infekcijas izplatību.
Vakcinācija pret gripu joprojām ir visefektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagas slimības gaitas un komplikācijām. Ņemot vērā, ka gripa parasti turpina izplatīties līdz pavasarim, vakcinēties ir lietderīgi arī epidēmijas laikā. Decembra vidū Latvijā papildus piegādātas vēl 6000 vakcīnu devas, kas tika izvadātas ārstniecības iestādēm un vakcinācijas centriem, kuri veica papildu pasūtījumus. Iedzīvotāji aicināti sazināties ar savu ģimenes ārstu un noskaidrot, vai vakcīnas joprojām ir pieejamas viņu ārsta praksē. SPKC tīmekļvietnē pieejams un regulāri tiek aktualizēts saraksts ar ārstniecības iestādēm, kur riska grupu pacienti var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu arī gadījumos, ja ģimenes ārsta praksē vakcīnas vairs nav pieejamas.