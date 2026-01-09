Foto: Shutterstock
Šodien 19:19
Nākamnedēļ Gulbenē darbu sāks īslaicīgās sociālās aprūpes centrs
Slimnīcu apvienība informē, ka no 12. janvāra darbu Gulbenē uzsāk SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” īslaicīgās sociālās aprūpes centrs.
Pakalpojums paredzēts personām, kurām nepieciešama īslaicīga sociālā aprūpe vai “atelpas brīdis” viņu piederīgajiem. Nodrošināta diennakts uzraudzība, aprūpe un atbalsts ikdienā.
Šis aprūpes centrs atradīsies Gulbenē, Upes ielā 1, LV-4401
Pakalpojuma cena: 40 eiro diennaktī
Centra vadītāja: Indra Gaujeniete-Strazdiņa. Lai saņemtu plašāku informāciju un pieteiktos pakalpojumam, interesenti aicināti zvanīt pa tālr. 22325811.