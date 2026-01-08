Austrumu slimnīcas Tuberkulozes un plaušu slimību centru turpmāk vadīs ārsts Ints Siliņš
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Tuberkulozes un plaušu slimību centru turpmāk vadīs Torakālās ķirurģijas un invazīvās pneimonoloģijas klīnikas vadītājs un ilggadējais centra ārsts Ints Siliņš.
Stacionāra līdzšinējā galvenā ārste un vadītāja Andra Cīrule darbu amatā noslēdza pagājušā gada decembra beigās. Siliņš ārsta diplomu ieguvis 1989. gadā Rīgas Medicīnas institūtā (tagad - Rīgas Stradiņa universitāte), bet pēc internatūras pabeigšanas kā ārsts fizioķirurgs uzsācis profesionālo darbību Tuberkulozes un plaušu slimību centrā.
Kopš 1993. gada Siliņš vadījis Torakālās ķirurģijas nodaļu, savukārt no 2018. gada - Torakālās ķirurģijas un invazīvās pneimonoloģijas klīniku, kas izveidota, apvienojot vairākas centra struktūrvienības.
Siliņš stažējies klīnikās Lielbritānijā, Zviedrijā, Vācijā, Krievijā, Japānā un Dienvidkorejā, papildinājis zināšanas starptautiskās konferencēs un kongresos, kā arī studējis doktorantūrā Rīgas Stradiņa universitātē.
Viņš ir plaušu vēža multidisciplinārā konsīlija idejas autors un vadītājs, kā arī veicis vairākas augsta līmeņa operācijas, kas pirmo reizi īstenotas Latvijas un Baltijas mērogā. Līdztekus Siliņš veic zinātnisko un sabiedrības izglītošanas darbu plaušu veselības jomā.
Paralēli klīniskajam darbam Austrumu slimnīcā Siliņš vairāk nekā 20 gadu sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību kā Specializētās medicīnas centra torakālais ķirurgs visā valstī, iesaistās ārstu un māsu apmācībā un tālākizglītībā. Viņš arī darbojas Latvijas Torakālo ķirurgu biedrības valdē, no 2011. līdz 2020. gadam bijis tās prezidents.
RAKUS Tuberkulozes un plaušu slimību centrs nodrošina tuberkulozes un citu plaušu slimību pacientu diagnostiku, ārstēšanu un aprūpi visā Latvijā. Centrs pneimonoloģijas, bronholoģijas un torakālās ķirurģijas jomā sadarbībā ar citu ārstniecības iestāžu speciālistiem veic arī tuberkulozes apkarošanas darbu valstī.
Centrā ilgstoši darbojies Pasaules Veselības organizācijas Sadarbības centrs multirezistentas tuberkulozes ārstēšanas pētniecībā un izglītībā.