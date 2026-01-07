Gripas epidēmija Latvijā turpinās - saslimstība augsta visā valstī
Latvijā joprojām norit gripas epidēmija. Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informē, ka, ņemot vērā saīsināto darba nedēļu svētku brīvdienu dēļ, 2026. gada 1. nedēļas gripas monitoringa dati ir nepilnīgi. Ārstniecības iestāžu un laboratoriju informācija liecina, ka gripas vīruss aktīvi turpina cirkulēt sabiedrībā.
Pašreizējā gripas sezonā raksturīgs agrāks saslimstības pieaugumu nekā ierasts, un jau decembra otrajā pusē gripas intensitāte pārsniedza iepriekšējo piecu sezonu augstākos rādītājus. 2026. gada 1. nedēļā gripas gadījumi konstatēti visās 10 monitoringa teritorijās, un visaugstākā saslimstības intensitāte aizvien saglabājas Jelgavā (1 433,7 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju) un Jēkabpils novadā (519,1 uz 100 000 iedzīvotāju). Līdzīgi kā citās sezonās, biežāk ar gripu slimo bērni līdz 14 gadu vecumam.
SPKC īpaši vērš uzmanību, ka šonedēļ pēc svētku brīvdienām atsākas mācības skolās. Vecāki aicināti rūpīgi sekot bērnu veselības stāvoklim un nelaist uz skolu bērnus ar elpceļu infekcijas simptomiem, piemēram, drudzi, klepu, iesnām, kakla sāpēm vai izteiktu nespēku. Mācību atsākšanās palielina iespēju, ka elpceļu vīrusu infekcijas skolēni var pārnest arī mājās, tādēļ arī pieaugušajiem un pirmsskolas vecuma ģimenes locekļiem ir svarīgi rūpēties par savu veselību.
SPKC aicina iedzīvotājus saslimšanas gadījumā palikt mājās un atturēties no došanās uz darbu vai citām sabiedriskajām vietām, sazināties ar savu ģimenes ārstu un ievērot ārsta norādījumus, tādējādi mazinot infekcijas izplatību gan darbavietās, gan sabiedrībā kopumā. Īpaša piesardzība nepieciešama, lai pasargātu seniorus, cilvēkus ar hroniskām saslimšanām, grūtnieces un mazus bērnus, kuriem gripa var noritēt smagāk un izraisīt nopietnas komplikācijas.
SPKC atgādina par elpceļu higiēnas nozīmi – regulāru roku mazgāšanu, telpu vēdināšanu, izvairīšanos no cilvēku pulcēšanās vietām, kā arī medicīnisko sejas masku vai respiratoru lietošanu sabiedriskās vietās, jo īpaši riska grupu iedzīvotājiem.
Vakcinācija pret gripu joprojām ir visefektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagas slimības gaitas un komplikācijām. Ņemot vērā, ka gripa parasti turpina izplatīties līdz pavasarim, vakcinēties ir lietderīgi arī epidēmijas laikā. Valsts apmaksātās vakcīnas pret gripu šajā sezonā izlietotas aptuveni 95 % apmērā. Decembra vidū Latvijā papildus piegādātas vēl 6000 vakcīnu devas, kas tika izvadātas ārstniecības iestādēm un vakcinācijas centriem, kuri veica papildu pasūtījumus. Iedzīvotāji aicināti sazināties ar savu ģimenes ārstu un noskaidrot, vai vakcīnas joprojām ir pieejamas viņu ārsta praksē. SPKC tīmekļvietnē pieejams un regulāri tiek aktualizēts saraksts ar ārstniecības iestādēm, kur riska grupu pacienti var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu arī gadījumos, ja ģimenes ārsta praksē vakcīnas vairs nav pieejamas.