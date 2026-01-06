Strauji palielinājies ziemas priekos traumēto bērnu skaits, kas nokļūst slimnīcā
Pēdējās dienās Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) strauji pieaudzis pacientu skaits, kuri savainojušies, braucot ar ragaviņām, paziņojis Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīnas centra vadītājs Marks Ronis.
Slimnīcā informēja, ka šā gada pirmajās četrās līdz piecās janvāra dienās reģistrētas jau 47 ar ragaviņām saistītas traumas, kamēr pērn kopējais šādu traumu skaits bija 61. No visiem šogad traumas šādi guvušajiem stacionēt nācies septiņus bērnus.
BKUS norādīja, ka ap 70% gadījumu ir gūtas vieglākas traumas, savukārt aptuveni 30% - smagākas.
Smagākas traumas raksturo asiņošana, samaņas zudums un citi nopietni simptomi. Kā norādīja Ronis, kādā gadījumā gūta mugurkaula trauma, kādam pacientam bijusi liela brūce un kājas lūzums, un bijusi nepieciešama ķirurģiska ārstēšana.
Visbiežāk jeb 44% gadījumu satraumējušies bērni astoņu līdz 13 gadu vecumā. Vēl 20% bijuši 14 līdz 17 gadus veci, 20% - četrus līdz septiņus gadus veci, bet 12% - vienu līdz trīs gadus veci. Slimnīcā vērtēja, ka neviena vecuma grupa īpaši smagāk uz pārējo fona neizceļas.
Ronis pieļauj, ka traumatisma pieaugumu varētu veicināt garās brīvdienas un sniegaini laikapstākļi, kad iedzīvotāji cenšas izmantot iespēju doties uz kalnu, taču, iespējams, ne vienmēr ievēro drošas uzvedības principus.
Kā ziņots, arī Neatliekamais medicīniskās palīdzības dienests aicinājis ievērot drošību, nodarbojoties ar ziemas priekiem, tostarp braucot ar ragaviņām no kalna.