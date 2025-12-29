Tuvojoties Jaunā gada brīvdienām, VADC aicina sabiedrību ziedot asinis un sniegt dzīvību glābjošu atbalstu.
Valsts asinsdonoru centrs aicina sabiedrību ziedot asinis un sniegt dzīvību glābjošu atbalstu
Valsts asinsdonoru centrs (VADC) aicina ziedot asinis, lai palīdzētu pacientiem svētku un pēc svētku laikā. Šobrīd gaidām visu asins grupu donorus, īpaši A-, B- un O-.
Tuvojoties Jaunā gada brīvdienām, VADC aicina sabiedrību ziedot asinis un sniegt dzīvību glābjošu atbalstu. VADC aicina ziedot pirmssvētku un starpsvētku dienās, kad centrs būs atvērts: 29. un 30. decembrī, kā arī 2. janvārī, kā arī izbraukumos pa visu Latviju.
Ziedojumi šajā periodā nodrošina, ka mediķi var sniegt palīdzību visiem pacientiem, kuriem tā ir nepieciešama, arī svētku dienās un pēc svētku periodā, vēsta VADC
Plašāka informācija par darba laikiem un ziedošanas vietām pieejama donors.lv un VADC sociālajos medijos.
VADC pateicas visiem donoriem par līdzcietību, atbildību un rūpēm par līdzcilvēkiem