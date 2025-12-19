Kāpēc es slimoju, bet citi nē - 5 padomi imunitātes stiprināšanai
Ziema Latvijā tradicionāli ir sezona, kad slimojam visbiežāk. Drēgns, auksts laiks ietekmē gan mūsu garastāvokli, gan fizisko pašsajūtu. Kāpēc daži ziemā slimo ļoti regulāri, bet citi gandrīz vai nemaz? Atbilde labas imunitātes nodrošināšanā slēpjas mūsu ikdienas paradumos un uzturā.
Miegs. Dienas režīmam ir milzīgs spēks. Septiņas līdz astoņas stundas kvalitatīva miega katru nakti palīdzēs ķermenim uzturēt labu imūnsistēmu. Viens no laba miega priekšnoteikumiem ir pirms gulēt iešanas ierobežot ekrāna laiku - tādējādi varam palīdzēt sev ātrāk iemigt.
Kustības. Labai imūnās sistēmas darbībai ir ļoti noderīgas fiziskās aktivitātes, jo tās palielina noturību pret dažādām infekcijām. Mūsu ķermenis darbosies labāk, ja katru dienu būsim fiziski aktīvi. Jāatcerās, ka pat 10 minūšu pastaiga svaigā gaisā jau būs liels solis pretī labākai pašsajūtai.
Pozitīva domāšana. Domām ir spēks - pozitīvs domāšanas veids ir ļoti svarīgs kopējai labklājībai. Pētījumi liecina, ka pozitīvas domas mazina stresu un iekaisumu, tādējādi palielinot organisma izturību pret infekcijām.
Uzturs. Esam nonākuši pie viena no svarīgākajiem labas imūnsistēmas priekšnoteikumiem – uztura. Imunitātei īpaši labi ir produkti ar augstu D, C vitamīna un cinka sastāvu. Latvijā D vitamīnu dabiskā ceļā no saules iespējams iegūt tikai vasarā, savukārt ar C vitamīnu bagāti ir, piemēram, citrusaugļi, kivi un brokoļi. Cinku iespējams uzturā uzņemt ar dažādiem riekstiem un sēklām, zaļajām pupiņām un olām. Diemžēl Latvijā ziemā nav iespējams savu organismu apgādāt ar vajadzīgo D vitamīna daudzumu no saules. Tas pats attiecas arī uz svaigiem augļiem un dārzeņiem - nereti ziemā svaigu augļu un dārzeņu patēriņš krietni samazinās.
Šeit mums palīgā nāk NATEO D immuno! Tas satur trīskāršu atbalstu imunitātei, sastāvā apvienojot D vitamīnu, C vitamīnu un cinku. Turklāt NATEO D immuno satur arī dabisku rūgto apelsīnu ekstraktu, kas palīdz uzturēt elpceļu veselību. Šo unikālo kombināciju imunitātes stiprināšanai Latvijā piedāvā tikai NATEO D immuno.
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
Commission Regulation (EU) No. 432/2012
Avoti:
Cleveland Clinic’s Health Library, Immune System, 10/20/2023.
Cleveland Clinic’s Health Library, Strengthen Your Immune System With 4 Simple Strategies 04/13/2020.
Commission Regulation (EU) No. 432/2012
Blaschek W, Ebel S, Hackenthal E, 2007. Hagers Enzyklopädie der Arzneistoffe und Drogen.