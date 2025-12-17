Austrumu slimnīca izstrādājusi informatīvus materiālus par agrīnu grūtniecības zaudējumu
Austrumu slimnīcas Ginekoloģijas klīnika izstrādājusi divus jaunus bukletus par agrīnu grūtniecības zaudējumu — vienu pacientēm ar skaidrojumiem par cēloņiem, diagnostiku, ārstēšanas iespējām un emocionālo atbalstu, un otru veselības aprūpes profesionāļiem ar aktualizētiem algoritmiem un rekomendācijām. Materiāli mērķēti uz uz pierādījumiem balstītas, empātiskas aprūpes uzlabošanu, skarot problēmu, kas ietekmē līdz 10% grūtnieču.
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) Ginekoloģijas klīnikas ginekologi kopā ar pacientu pieredzes komandu ir izstrādājuši divus jaunus informatīvos bukletus ārstniecības personām un pacientēm, iekļaujot aktuālākās zināšanas par agrīna grūtniecības zaudējuma iemesliem, diagnostiku un pieejamajām ārstēšanas taktikām, kā arī psihoemocionālā atbalsta pieejamību. Vidēji 300 sieviešu gadā Austrumu slimnīcas Ginekoloģijas klīnikā piedzīvo šo smago pieredzi, un jaunie informatīvie materiāli izveidoti, lai būtiski uzlabotu šo sieviešu aprūpi, kā arī sniegtu skaidru, uz pierādījumiem balstītu un empātisku atbalstu.
Pirmais buklets ir paredzēts pacientēm, kuras pieredz agrīnu grūtniecības zaudēšanu. Tajā iekļauta izsmeļoša informācija par agrīna grūtniecības zaudējuma iemesliem, diagnostiku un pieejamajām ārstēšanas taktikām — nogaidošo, medikamentozo vai ķirurģisko pieeju. Būtiski, ka bukletā īpaša sadaļa veltīta psihoemocionālajam atbalstam, norādot kontaktinformāciju, kur sievietes var vērsties pēc palīdzības un emocionālā atbalsta šajā sarežģītajā periodā.
“Austrumu slimnīcai ir ļoti svarīga šo pacienšu pieredze, ko mēs sistemātiski monitorējam. Ne mazāk kā ārstēšanas taktika nozīmīgi ir tas, kā šajā laikā jūtas paciente un kādu atbalstu viņa saņem, — no tā lielā mērā ir atkarīga viņas turpmākā atveseļošanās un emocionālais līdzsvars,” uzsver Austrumu slimnīcas pacientu pieredzes vadītāja Baiba Iskrova.
“Sagatavotais buklets ne tikai veicinās informētību, bet arī līdzestību ārstniecības procesā, palīdzot kopā ar savu ginekoloģi pieņemt izsvērtu lēmumu par tālāko ārstēšanu. Svarīgi, ka bukletā ir iekļauta vispusīga informācija, kur saņemt emocionālo atbalstu pēc agrīna grūtniecības zaudējuma,” skaidro Austrumu slimnīcas Ginekoloģijas klīnikas vadītāja asociētā profesore Jana Žodžika.
Otrs buklets — “Agrīna grūtniecības neiznēsāšana” — sagatavots veselības aprūpes profesionāļiem: ginekologiem, vecmātēm, ģimenes ārstiem un māsām. Tajā ir aktualizēti un pilnveidoti diagnostikas un ārstēšanas algoritmi, kā arī pievienota sadaļa par psihoemocionālā atbalsta nodrošināšanu pacientēm.
“Agrīna grūtniecības neiznēsāšana skar līdz pat 10% grūtnieču. Pēdējos gados izpratne par šiem sarežģījumiem ir būtiski attīstījusies, un mūsdienīga, uz pierādījumiem balstīta pieeja ir viens no uzdevumiem, kas iekļauts Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā 2025.–2027. gadam,” norāda Austrumu slimnīcas ginekoloģijas un dzemdniecības galvenā speciāliste profesore Dace Rezeberga.
Austrumu slimnīcas Ginekoloģijas klīnikas speciālistu izstrādātās rekomendācijas profesionāļiem balstās jaunākajos pētījumos un palīdzēs būtiski uzlabot aprūpi sievietēm, kurām noticis agrīns grūtniecības zaudējums. Rekomendācijās iekļauti skaidri ieteikumi diagnostikai, ārstēšanai un psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanai.
Šādu materiālu izstrāde un publiska pieejamība ir būtiska universitātes slimnīcas atbildības daļa – tā nodrošina vienotu, uz pierādījumiem balstītu praksi, stiprina speciālistu sadarbību un ļauj zināšanām nonākt gan līdz pacientēm, gan līdz veselības aprūpes profesionāļiem visā valstī.
Informatīvais buklets pacientēm Austrumu slimnīcas mājaslapā:
https://aslimnica.lv/stacionari/gailezers/ginekologijas-klinika/informacija-pacientem-par-agrinu-grutniecibas-zaudejumu