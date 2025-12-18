Ziemassvētku dāvanas bez steigas, rindām un sirdsapziņas pārmetumiem
Ziemassvētki ir tepat aiz stūra… pag, jau nākošnedēļ? Šogad tik ļoti gribējās sagādāt pārdomātas un sirsnīgas dāvanas mīļajiem, bet, ikdienas darbos pazudusi, tikai tagad atjēdzos, ka laiks palicis pavisam maz. Vai tagad sameklēt jēgpilnas dāvanas vispār ir iespējams? Ir! Elpo dziļi un lasi tālāk, kā tas izdevās man, vidusmēra latviešu sievietei ar visai kuplu paplašināto ģimeni!
Apdāvināmo saraksts man ir garš - vīrs, bērni, mamma, paps, vīra mamma, krustmāte, brālēni ar ģimenēm, 2 omes, 2 opji. Kaut ko aizmirsu? Ā, vēl draudzenes! Un loterijai darbā arī kāds prieciņš 10 – 20€ vērtībā jāsagādā. Budžets nav bezizmēra, tomēr gribas uzdāvināt ko vērtīgu. Vīrusu ēnā pa lielveikaliem klejot nav īpaši prātīgi, turklāt - rindas, steiga un visi tie džinglbelli pilnā skaļumā - svētku sajūtu spēj tikai nolaupīt.
Un tad man iešāvās prātā lieliska ideja - kā būtu, ja šogad Ziemassvētku vecītis (manā personā, protams) visiem atnestu veselību? Domāts - darīts. Kādā vēlā pēcpusdienā devos ar savu garo sarakstu uz tuvāko aptieku. Izrādās, ka tur strādā īsti rūķi, kas prot ieteikt brīnišķīgas dāvanas, turklāt rindu nav nemaz un atlaides šobrīd ir tiešām iepriecinošas.
Darbā organizētajiem svētkiem izvēlos ekskluzīvu jaunumu F26 SPRAY® iron boost dzelzi spreja formā, jo manām kolēģēm šobrīd tiktiešām noderēs ērts veids, kā ātri atjaunot enerģijas krājumus, uzlabot smadzeņu darbību un stiprināt imunitāti. Turklāt tam ir glauns, sarkans iepakojums – piestāvēs svētkiem. Farmaceite vēl pastāsta, ka šim produktam ir klīniskos pētījumos pierādīta efektivitāte, tas spēj par 80% paaugstināt dzelzs līmeni, un neizraisa blakus parādības, kas ir ierastas citiem dzels avotiem, kā piemēram sliktu dūšu, caureju, aizcietējumus. F26 SPRAY® ir patīkama garša un, kas ļoti svarīgi, tas nekrāso zobus.
Draudzība ir jālolo, gluži tāpat kā skaistums. Tāpēc draudzenēm ņemu jaunības eliksīram līdz šim tuvāko atklājumu - LYL ASTAXANthin kapsulas ar spēcīgāko, dabā zināmo antioksidantu astaksantīnu. Tas spēj uzlabot ādas stāvokli šūnu līmenī, var palīdzēt uzturēt mitrumu un elastību, mazināt pigmentāciju un sīkās krunciņas. Par astaksantīnu jūsmo teju visas kinozvaigznes, un ar ko manas draudzenes ir par tām sliktākas?
Ticu, ka bērni zem eglītes negaida vitamīnus, taču viņi vēl nezina, ka tie var būt pat garšīgāki nekā parastās želejkončas! Pie dāvanām no vēstules, kas aizceļoja uz Ziemeļpolu, pielikšu klāt LYL Krill Oil KID lācēnus, un Ziemassvētku vecītis te būtu pilnīgi manā pusē. Izrādās, krila eļļa ir viens no vispilnīgākajiem omega-3 avotiem dabā - pateicoties fosfolipīdiem, krila eļļa spēj pacelt omega-3 līmeni asinīs par 121% vairāk nekā zivju eļļa! Tāpat man likās būtiski, ka LYL Krill Oil KID ir 100% dabisks produkts, papildināts ar vitamīniem A, D3, C un E, bez ĢMO un krāsvielām. Pie viena iegādājos arī LYLsunD3 KID - šo D3 vitamīnu mūsmājās jau labi pazīst un lietot to bērni nav jāpierunā nav. Droši un ērti lietojamais “saules vitamīna” sprejs, pateicoties dabiskajam ksilītam, ir salds un garšo pēc apelsīniem. Kurš gan atteiksies no tik gardas saules devas ikdienā?
Ar vecvecākiem no visa saraksta bija visvienkāršāk - vecākajai paaudzei šobrīd īpaši svarīgs ir D3 vitamīns, kas palīdz turēties pretī visiem vīrusiem. Aptiekas rūķis ieteica LYLsunD3 PROFESSIONAL – spreja forma ir senioram īpaši ērta lietošanā, nevajag ņemties ar tablešu un pilienu skaitīšanu, turklāt uzsūkšanās rādītājos tas citus ražotājos apsteidz pat četrkārtīgi! Latvijā veikts pētījums apstiprina, ka cilvēkiem, kuriem ir D vitamīna nepietiekamība (zemāks par 30 ng/ml), viena mēneša laikā, lietojot LYLsunD3 4000 starptautiskās vienības dienā, par 197% pieauga kopējā D vitamīna līmenis asinīs. Vecīši būs sajūsmā!
Šeit iedomājos, ka manam stiprajam plecam - vīram, kurš saka, ka viņam nekādas dāvanas nevajag, noteikti arī noderīga dāvana būs LYLsunD3 PROFESSIONAL, jo tas ir pietiekams līdz 250 reizēm jeb astoņiem mēnešiem. Viņš noteikti novērtēs manu ilgtspējīgo dāvanu.
LYLsunD3 PROFESSIONAL likšu zem eglītes arī krustmātei - viņa gan D vitamīnu kontrolējot regulāri un tas esot normā, tomēr ziemā vajadzīgas papildu rūpes par tā līmeni. Pie tam, dzīvojot dažādu vīrusu laikā, der atcerēties, ka tieši šis vitamīns ir pētījumos pierādījis savu efektivitāti pasargāt mūs no elpceļu vīrusiem un var palīdzēt ātrāk atveseļoties, ja gadījies saslimt.
Brālēnu ģimenēm dāvanu paciņām izvēlos LYL premium C - stiprai veselībai un enerģijai jaunu gadu sākot. Pateicoties sastāvā esošajam kvercetīnam, LYL premium C spēj stiprināt organisma aizsargspējas pret vīrusiem, tostarp Covid-19. Šis bezskābes, augstas absorbcijas, ilgstošas iedarbības C vitamīns, nodrošina organismu ar tik ļoti nepieciešamo vitamīnu gandrīz visas dienas jeb 8 stundu garumā.
Manai mammai, svētku mielasta burvei, kopā ar skaistu šķīvju komplektu dāvināšu arī īpašo LYLBIOTIC kompleksu laimīgam puncim - jo kas gan par šmorēšanu un cepšanu bez nogaršošanas! Vienā LYLBIOTIC kapsulā ir 34 miljardi 8 zinātniski pētītas baktēriju sugas un unikālās Saccharomyces boulardii rauga šūnas, un prebiotika – inulīns. Tas spēs palīdzēt novērst kā vēdergraizes, tā arī uzturēt veselīgu kuņģa-zarnu trakta mikrofloru ilgtermiņā. LYLBIOTIC sastāvā ir nozīmīgās laktobaktērijas, bifidobaktērijas un Saccharomyces boulardii - šādam komplektam nav analoga Latvijas tirgū.
Ar papu ir vienkārši - viņš imunitātei un jauneklīgumam visu jau dara pats, skrien garus gabalus, peld visos četros gadalaikos, neiebilst pret D3 vitamīna lietošanu un šķauda tikai, kad pārspīlē ar pipariem pie ēdiena. Lai viņu atbalstītu vēl vairāk, dāvanai izvēlējos LYL Krill Oil Superba BOOST™ krila eļļu – tās sastāvā esošie omega-3 fosfolipīdi, holīns un astaksantīns tiek nogādāti tieši tur, kur tie visvairāk organismam nepieciešami, piemēram, smadzenēs, sirdī, acīs un aknās.
Tagad atliek tikai to visu glīti sasaiņot un palikt zem eglītes, un mani skaistie un veselīgi svētki var sākties pavisam mierīgi un bez kaitinošas kņadas! Lai tādi tie izdodas arī jums!
Rūķīt, meklē dāvanas saviem mīļajiem aptiekās, jo tur šobrīd atlaides LYL love your life® produktiem līdz –50%.
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.