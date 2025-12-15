Atslēga slaidam augumam un enerģijai ziemā
Gads strauji tuvojas noslēgumam, un līdz ar gaidāmajiem svētkiem sākas arī ierastā rosība – dāvanu gādāšana, mājas rotāšana, piparkūku cepšana... Kad aizdomājos, ko vēl vajadzētu paspēt izdarīt līdz svētkiem, secināju, ka gribētu arī mazliet notievēt pirms Ziemassvētkiem vai vismaz sagatavoties Jaungada sagaidīšanai ar labu pašsajūtu.
Kad par to ieminējos kolēģei, viņa man parādīja vairākus interesantus pētījumus par D3 vitamīnu un tā iespējamo ietekmi uz svara samazināšanu. Tie lika paskatīties uz šo tēmu pavisam citādi.
Kas īsti ir D3 vitamīns? Tas ir taukos šķīstošs vitamīns, kas organismam nepieciešams ļoti daudziem procesiem – kaulu veselībai, imunitātei, muskuļu darbībai un hormonālajam līdzsvaram. Ziemā, kad saules ir maz, tā līmenis organismā bieži nokrītas.
D vitamīna deficīts jau sen definēts kā globāla veselības problēma. Daudzi pētījumi apliecina, ka D vitamīna nepietiekamība ir saistīta ar lielāku 2. tipa cukura diabēta, sirds un asinsvadu slimību, hipertensijas un aptaukošanās risku. Attiecīgi, ja D vitamīns ir optimālā līmenī, tas palīdz samazināt ķermeņa masas indeksu (ĶMI). To pierāda arī pētījums, kurā piedalījās sievietes ar lieko svaru vecumā no 20 līdz 40 gadiem – sešu nedēļu laikā papildus uzņemot D vitamīnu, viņu ĶMI būtiski samazinājās, bet D vitamīna līmenis ievērojami palielinājās.
Ir vēl viens interesants pētījums par to, ka, uzņemot 10 000 SV D vitamīna, liekās kalorijas tiek novirzītas muskuļiem. Aptaukošanās rodas tāpēc, ka organisms uzglabā liekās kalorijas kā taukus, nevis muskuļus. Tauku šūnas izdala hormonu leptīnu, kas modulē enerģijas līdzsvaru smadzenēs. Tauku masas izmaiņas atspoguļojas seruma leptīna līmenī – augsts leptīna līmenis parasti samazina apetīti un palielina enerģijas patēriņu. Tomēr aptaukošanās gadījumā smadzenes bieži kļūst mazāk jutīgas pret leptīnu, un šīs leptīna mediētās regulācijas izmaiņas tiek apslāpētas. Vienlaikus pietiekams D vitamīna līmenis uzlabo organisma enerģijas līdzsvara regulāciju un ir viens no faktoriem, kas ietekmē pašsajūtu.
Lai noskaidrotu savu D vitamīna līmeni, nodevu asins analīzes. Rezultāts – 28 ng/ml. Tas ir zem optimālā diapazona 45–55 ng/ml. Zvanīju ģimenes ārstei, lai noskaidrotu, kā maksimāli ātri pacelt un noturēt D vitamīna līmeni, un viņa man ieteica Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® ražoto LYLsunD3 PROFESSIONAL , jo šim produktam ir ne tikai Latvijā veiktā neatkarīgā pētījumā, bet arī ģimenes ārstu prakšu novērojumā pierādīta efektivitāte – tas spēj ātri paaugstināt D vitamīna līmeni asinīs, optimālo robežu sasniedzot jau mēneša laikā!
Ģimenes ārste paskaidroja, ka D vitamīns dabiski atrodams dažos pārtikas produktos, piemēram, treknās zivīs, un tas tiek ražots organismā, kad āda ir pakļauta saules gaismai. Tomēr pat ar sabalansētu uzturu D vitamīnu iespējams uzņemt tikai 10% no ieteicamās dienas devas, tāpēc to vajadzētu uzņemt papildus. Īpaši rudens un ziemas sezonā, kad saules gaismas praktiski nav.
Speciāliste arī uzsvēra D3 vitamīna nozīmi: tas stiprina imunitāti, atbalsta kaulu, sirds un asinsvadu sistēmas veselību, palīdz uzturēt veselīgu ķermeņa svaru un muskuļu tonusu, regulē vairogdziedzera darbību. Turklāt D vitamīns palīdz saglabāt smadzeņu funkcijas novecošanas laikā. Savukārt D vitamīna deficīts var pasliktināt psihoemocionālo stāvokli, izraisot nogurumu, miega traucējumus un apātiju, kā arī palielina uzņēmību pret vīrusiem un infekcijas slimībām.
Kad pēc vizītes pie ģimenes ārsta devos uz aptieku un jautāju pēc LYLsunD3 PROFESSIONAL, farmaceite teica, ka šie produkti jau ir iemantojuši Latvijas iedzīvotāju atzinību. Gan tāpēc, ka ērti lietojami (tikai 1–2 pūtieni zem mēles), gan tāpēc, ka garšīgi (tie garšo arī bērniem), gan tāpēc, ka sniedz solīto efektu. Turklāt LYLsunD3 PROFESSIONAL ir finansiāli izdevīgs, jo ar vienu iepakojumu pietiks veseliem 8 mēnešiem. Ātri parēķināju, ka tie ir vidēji tikai 2 eiro mēnesī.
Domājot par Ziemassvētku dāvanām, man radās ideja, ka LYLsunD3 PROFESSIONAL būtu lieliska dāvana arī kolēģei, kura man pastāstīja par pētījumiem, un, protams, arī mana dēla Dāvida mīļajai bērnudārza audzinātājai, lai šajā tumšajā laikā mazs saules stariņš iespīdētu arī viņu ikdienā.
Lai svētki nes siltumu, prieku un veselību, un lai jaunais gads nāk ar jaunu enerģiju un vieglumu ikdienā!
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZSTURU.