Līdz ar gripas epidēmiju izsludināta karantīna Daugavpils reģionālajā slimnīcā
Slimību profilakses un kontroles centrs paziņojis par gripas epidēmijas sākumu Latvijā. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” informē, ka ar 9. decembri iestādē ir izsludināta gripas epidēmijas karantīna. Saistībā ar to pacientu apmeklēšana ir ierobežota.
Atgādinām, vissmagāk ar gripu slimo seniori un cilvēki ar hroniskām saslimšanām – sirds un asinsvadu, plaušu un nieru slimībām, cukura diabētu, kā arī onkoloģijas slimnieki, pacienti ar hroniskām infekcijām un cilvēki, kuriem ir novājināta imunitāte. Gripa ir īpaši bīstama maziem bērniem un grūtniecēm.
Vislabākā aizsardzība pret gripu un gripas izraisītām komplikācijām ir vakcinācija. Ņemot vērā, ka imunitāte izveidojas 10-14 dienu laikā pēc vakcinācijas un gripas izplatība parasti ilgst līdz pat maija beigām, vakcinēties pret gripu vēl nav par vēlu arī epidēmijas laikā, īpaši ja plānots saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, piemēram, plānveida operācijas vai ārstēšanās stacionārā ārstniecības iestādē. SPKC tīmekļvietnē izvietota informācija, kurās ārstniecības iestādēs iespējams saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu riska grupu pacientiem, ja ģimenes ārsta praksē vakcīnas nav pieejamas. Saraksts tiek papildināts un labots atbilstoši vakcīnu pieejamībai.
Lai izvairītos no inficēšanās, ievērojiet vispārīgos profilakses pasākumus – pēc iespējas mazāk apmeklējiet publiskas vietas, kur pulcējas daudz cilvēku, mazāk izmantojiet sabiedrisko transportu, bieži un rūpīgi mazgājiet rokas vai dezinficējiet tās ar roku dezinfekcijas līdzekli. Paaugstināta inficēšanās riska apstākļos, sevišķi personām, kas pieder riska grupai, ieteicams lietot medicīnisko sejas masku vai respiratoru, nosedzot degunu un zodu.
Pacientiem ar akūtu elpceļu slimību pazīmēm ir svarīgi palikt mājās, telefoniski sazināties ar ārstu un sekot ārsta rekomendācijām.
Nacionālais veselības dienests atgādina, ka gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem (ja reģistrētais pacients dzīvo ārsta pamatdarbības teritorijā). Šiem pacientiem par vizīti jāmaksā tikai valstī noteiktā pacienta iemaksa – 2,85 eiro.
Pacientus drīkst apmeklēt tikai ar ārstējošā ārsta saskaņojumu. Pienesumus pacientiem iespējams nodot katru dienu, tostarp brīvdienās, no pulksten 11.00 līdz 18.00.
Ikvienai personai, kas ierodas slimnīcā, ir obligāti jālieto medicīniskās maskas un bahilas.
Slimnīca lūdz iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret noteiktajiem ierobežojumiem. Tie ieviesti, lai maksimāli mazinātu gripas izplatību un nodrošinātu pacientu drošību. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” turpinās sekot epidemioloģiskajai situācijai un informēs sabiedrību par iespējamām izmaiņām.
- Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumu Nr. 948 „Noteikumi par gripas pretepidiemijas pasākumiem” 8.1 punktu, ja vienā no monitoringa teritorijām saslimstības intensitāte vienas nedēļas laikā pārsniedz 100 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem, tiek paziņots par gripas epidēmijas sākumu valstī.