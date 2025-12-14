Jauns pētījums atklāj interesantus datus par smadzeņu atjaunošanos dzīves laikā
Smadzenes neattīstās acumirklī - tās mainās vairākkārtīgi visu mūžu, it kā pārejot no vienas "ēras" uz citu. Jauns Kembridžas pētījums rāda: cilvēka smadzenes piedzīvo četrus dziļus pārbūves etapus, katrs no tiem sāk savu periodu. Vai tas nozīmē, ka pubertāte beidzas brīdī, kad mainās balss un sāk augt bārda? Drīzāk nē – smadzenēm šī fāze ilgst ilgāk. Pateicoties tūkstošiem MRI skenējumu analīzei, tagad ir skaidrāks, kad mūsu domāšana veidojas, stabilizējas vai sāk vājināties, un kāpēc robežpunkti ap 30 un 60 gadiem ir tik nozīmīgi.
Rakstā par Kembridžas zinātnieku darbu aprakstīti četri pagrieziena punkti, kuros smadzenes piedzīvo ievērojamas pārmaiņas, veidojot piecas ilgstošas "ēras". Piemēram, pusaudžu fāze ilgst līdz aptuveni 30 gadu vecumam.
Kembridžas universitātes komanda analizēja datus par 3802 cilvēkiem - no jaundzimušajiem līdz 90 gadu vecumam, kuriem tika veikti difūzijas MRI skenējumi. Šie skenējumi seko ūdens molekulu kustībai smadzeņu audos un palīdz kartēt nervu saišu ceļus.
Pētījums parādīja: dzīvē ir četri lielo topoloģisko pārkārtojumu periodi, starp kuriem smadzenes stabilizējas uz vairākiem gadiem. Katrs šāds periods iedarina jaunu etapu smadzeņu struktūrā un organizācijā, ietekmējot domāšanu un dodot atslēgu labākai izpratnei par attīstību un ar to saistītiem stāvokļiem.
Pētījuma vadītāja, "Gates Cambridge" stipendiete Dr. Aleksa Mauslija, atzīmēja, ka smadzeņu savienojumi ir kritiski svarīgi attīstībai, bet līdz šim trūka kopainas par to vecuma izmaiņām. Izdalītās "ēras" sniedz kontekstu, kuros periodos smadzenes ir visstiprākās vai visvājākās. Tas palīdz izskaidrot, kāpēc dažiem cilvēkiem nozīmīgos dzīves brīžos attīstība noris atšķirīgi - sākot no bērnības mācīšanās grūtībām līdz demences simptomiem vecumdienās.
Pirmā fāze ilgst no dzimšanas līdz aptuveni deviņu gadu vecumam. To raksturo "tīkla konsolidācija": sinapsu skaits, ar ko mēs piedzimstam, pakāpeniski samazinās, paliekot tikai aktīvākajiem. Šajā laikā strauji aug pelēkā un baltā masa, un garozas biezums - smadzeņu ārējais slānis, kas novecojot un dažās neiroloģiskās slimībās kļūst plānāks - sasniedz savu maksimumu.
Pēc aptuveni deviņu gadu vecuma smadzenes ieiet pusaudžu fāzē. Savienojumi saīsinās un kļūst efektīvāki - gan lokāli, gan visā smadzeņu apgabalā.
Pārsteidzoši, ka šī fāze ilgst aptuveni līdz 32 gadu vecumam.
Pēc tam smadzenes pāriet pieaugušo fāzē - tas ir visspēcīgākais smadzeņu evolūcijas pagrieziena punkts. Apmēram 32 gadu vecumā novērojamas vismērķtiecīgākās izmaiņas savienojumos un visizteiktākais trajektorijas pavērsiens.
Pieaugušo fāze ir visilgākā "ēra". Smadzenes ir relatīvi stabilas aptuveni trīsdesmit gadus, bez būtiskām izmaiņām. Pakāpeniski pastiprinās izolācija: atsevišķi apgabali kļūst arvien izolētāki.
Nākamais pavērsiens notiek aptuveni 66 gadu vecumā un ir daudz maigāks nekā trīsdesmit gadu slieksnī. Pārbūve turpinās, bet lēnāk, garozas biezums sāk samazināties. Pēc Mauslijas teiktā, pakāpeniskās tīkla pārkārtošanās maksimums iestājas ap sestās desmitgades vidu. Visticamāk, tas saistīts ar novecošanu: samazinās savienojamība, baltā masa degradējas. Šajā vecumā pieaug risku attīstība stāvokļiem, kas ietekmē smadzenes, piemēram, hipertensijai.
Pētījuma vecākais autors Dunkans Astls uzsvēra: daudzi psihiskie un neiroloģiskie traucējumi ir saistīti ar smadzeņu savienojumu struktūru. Atšķirības savienojumos paredz grūtības ar uzmanību, valodu, atmiņu un uzvedību. Izpratne, ka smadzeņu strukturālā trajektorija nav vienmērīgs lineārs progress, bet gan secība ar svarīgiem pagrieziena punktiem, palīdz noteikt, kad un kā tās savienojumu struktūras ir visvairāk pakļautas traucējumiem.