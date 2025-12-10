Austrumu slimnīcā nosaka kārtību pacientu apmeklējumiem gripas epidēmijas laikā
Austrumu slimnīcā gripas epidēmijas laikā ieviesti ierobežojumi pacientu apmeklējumiem: šajā periodā atļauts apmeklēt tikai smagi vai kritiski slimus pacientus ar ārstējošā ārsta vai nodaļas vadītāja atļauju un ievērojot stingrus epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Pie pacientiem netiks ielaisti apmeklētāji, kuriem ir jebkādi akūtas vīrusa infekcijas simptomi – klepus, šķaudīšana, iesnas, paaugstināta ķermeņa temperatūra. Vienā reizē pacientu varēs apmeklēt viens apmeklētājs. Nodaļās kategoriski aizliegts ienākt ar virsdrēbēm, un, uzturoties slimnīcā, ir jālieto sejas maska.
Austrumu slimnīcas ārsti aicina cilvēkus, kuriem gripas sezonas laikā paredzēta ķirurģiska operācija slimnīcā, plānotas ārstnieciskas manipulācijas ārstniecības iestādēs vai vizīte pie ģimenes ārsta vai cita ārsta speciālista un kuri nav vakcinēti ar šīs sezonas gripas vakcīnu, būt sevišķi uzmanīgiem un ievērot piesardzības un higiēnas nosacījumus, lai nesaslimtu.
Ierobežoto apmeklējumu dēļ tuviniekiem ir iespēja pacientiem nodot paciņas ar nepieciešamām lietām, piemēram:
- Brilles;
- Apģērbu;
- Higiēnas preces;
- Grāmatas un periodiku;
- Pārtiku, kas ir atbilstoša un piemērota pacienta veselības stāvoklim;
- Dažādus tehniskos līdzekļus (mobilo tālruni, datoru, planšetdatoru, austiņas u.c.) un ar tiem saistītās palīgierīces, piemēram, lādētāju.
Ja pacients pirms stacionēšanas ir lietojis ārsta izrakstītas zāles un tās ir nepieciešams turpināt lietot, atrodoties slimnīcas stacionārā, medikamentus var nodot pacientam, saskaņojot ar ārstējošo ārstu vai dežūrārstu.
Pacientam paredzēto paciņu saņemšanu un nodošanu organizē attiecīgā stacionāra ārstniecības nodaļas personāls, kurā pacients ārstējas.